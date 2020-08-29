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Украина будет менять систему закупки лекарств

Глава Минздрава рассказал, какие трудности возникли в сфере закупок лекарств в Украине

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

Министр здравоохранения Максим Степанов обещает изменить систему закупок лекарств в Украине, которые сегодня осуществляются через международные организации. Об этом глава Минздрава заявил телеканалу "112 Украина".

По словам Степанова, систему закупки медикаментов в этом году уже начали кардинально менять.

Украина будет менять систему закупки лекарств

"Считаю недопустимым, когда мы перечисляли средства в 2017-2018 годах, а лекарственные средства получаем только сейчас. Нам удалось это активизировать, и сейчас завершаем поставки за 2017-2019 годы", - сказал Степанов.

Как пояснил министр, все лекарственные средства должны закупаться украинской компанией, которая находится в подчинении Минздрава и существует исключительно в законодательном поле Украины.

Тогда как сейчас Украина закупает лекарства через международные организации, в частности, ЮНИСЕФ, ПРООН и Crown Agents.

Напомним, регионы обеспечены лекарствами и медицинскими изделиями на сумму 5,6 млрд грн. Такие данные предоставляет Минздраве.

Ранее сообщалось, что в Минздраве заявили: по многим программам остатки лекарств в денежном выражении превышают годовую сумму средств, выделяемых в предыдущие годы.


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