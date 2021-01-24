Ученые выяснили, как предсказывать развитие инфаркта за несколько лет

Инфаркт – это очень опасное состояние, которое влечет за собой ухудшение качества жизни и значительное снижение работоспособности человека. Специалистам из Австралии удалось придумать способ, который сможет предсказывать развитие инфаркта еще за несколько лет. Об этом пишет Greenpost со ссылкой на Daily Mail.

Как предсказывать развитие инфаркта за несколько лет. Фото: dailymail.co.uk

По их словам, у людей с низким уровнем кальция в аорте в четыре раза выше риск столкнуться с серьезными нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы.

В ходе научного эксперимента было установлено, что нарушение в работе сердечной мышцы можно определить еще за несколько лет. Что для этого нужно? Провести рентгенологическое исследование. Люди с повышенным уровнем кальция в аорте в четыре раза чаще оказываются жертвами инфаркта.

Ученые подчеркивают, что полученные данные могут дать более раннюю диагностику инфарктов миокарда. Профилактический осмотр поможет спасти тысячи жизней людям, которые не подозревают, что у них есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Кальцификация абдоминальных или коронарных артерий может быть одним из предвестников инфаркта. И если ее удастся обнаружить заранее, то это минимизирует риск развития инфаркта, — резюмируют эксперты.

Как сообщало издание "Комментарии", какой из рефлексов организма может быть предвестником инфаркта. Большинство людей привыкли, что зевота является сигналом организма об усталости, "просьбой" отойти ко сну. Впрочем, медики утверждают, что этот рефлекс также может быть ранним признаком будущего инфаркта

Считается, что зевота, особенно чрезмерная, связана с блуждающим нервом, "дрейфующим" от мозга к сердцу и желудку. Скорее всего, этот рефлекс помогает мозгу "охладиться", а крови — насытиться кислородом.

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