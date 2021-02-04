Ученые назвали причины тяжелого течения COVID-19

Турецкие ученые из мединститута в Анкаре рассказали, почему некоторые люди болеют тяжелой формой коронавируса. Об этом сообщил интернет-ресурс medRxiv.

Как переболеть коронавирусом в легкой форме. Фото: saratov24.tv

Медики связали течение COVID-19 с количеством содержания витамина А в организме. Специалисты нашли закономерность, по которой выходит, что чем меньше у человека этого витамина, тем более острой формой коронавируса он болеет.

Тяжелые случаи инфекции зафиксированы у людей, у которых диагностирована хроническая нехватка этого элемента.

Специалисты отмечают, что витамин А используется организмом для синтеза интерферона — специальных противовирусных белковых молекул. Интерферон находит вирус SARS-CoV-2, связывается с ним и препятствует его дальнейшему размножению.

Напомним, что витамин А помогает укрепить иммунитет, кости, зубы, защищает наши глаза и поддерживает гормональный фон. Витамин препятствует диабету, когнитивной дисфункции, нарушению циркадного ритма и неусвоению витамина D.

Недостаток этого элемента вызывает окислительный стресс, снижение памяти, умственной работоспособности и других важных функций.

Напомним, что некоторым категориям лиц можно обойтись от прививок. Украинский врач Тарас Жиравецкий объяснил, кому не стоит вакцинироваться от коронавируса. Подробнее прочитать об этом вопросе можно на нашем сайте.

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