logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.02.2021

BTC/USD

38533.24

ETH/USD

1680.26

LTC/USD

154.92

НБУ 04.02.2021

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Ученые назвали причины тяжелого течения COVID-19
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые назвали причины тяжелого течения COVID-19

Течение вирусной инфекции зависит от рациона человека и количества витаминов в ее организме

сегодня, 10:00
Автор:

Кириєнко Анна

Турецкие ученые из мединститута в Анкаре рассказали, почему некоторые люди болеют тяжелой формой коронавируса. Об этом сообщил интернет-ресурс medRxiv.

Ученые назвали причины тяжелого течения COVID-19

Как переболеть коронавирусом в легкой форме. Фото: saratov24.tv

Медики связали течение COVID-19 с количеством содержания витамина А в организме. Специалисты нашли закономерность, по которой выходит, что чем меньше у человека этого витамина, тем более острой формой коронавируса он болеет.

Тяжелые случаи инфекции зафиксированы у людей, у которых диагностирована хроническая нехватка этого элемента.

Специалисты отмечают, что витамин А используется организмом для синтеза интерферона — специальных противовирусных белковых молекул. Интерферон находит вирус SARS-CoV-2, связывается с ним и препятствует его дальнейшему размножению.

Напомним, что витамин А помогает укрепить иммунитет, кости, зубы, защищает наши глаза и поддерживает гормональный фон. Витамин препятствует диабету, когнитивной дисфункции, нарушению циркадного ритма и неусвоению витамина D.

Недостаток этого элемента вызывает окислительный стресс, снижение памяти, умственной работоспособности и других важных функций.

Напомним, что некоторым категориям лиц можно обойтись от прививок. Украинский врач Тарас Жиравецкий объяснил, кому не стоит вакцинироваться от коронавируса. Подробнее прочитать об этом вопросе можно на нашем сайте.

Также "Комментарии" ранее сообщали, что в Америке провели уникальную операцию. Пациенту были пересажены донорские руки и лицо. За всю историю медицины — это лишь третий случай сложного вмешательства и единственный успешный. Каким стал пациент после операции смотрите в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.30.21250844v1
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ