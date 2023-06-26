Ученые нашли соединения каннабиса в другом растении: им оказался обычный сорняк

Биолог Родриго Нето из университета Рио-де-Жанейро обнаружил каннабидиол (КБД) в обычном бразильском растении. Новая находка открывает потенциально новые источники производства популярного вещества. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Science Alert.

Бразильское растение трема. Фото из открытых источников

Команда исследователей под руководством Нето обнаружила КБД в плодах и цветах растения под названием Trema micrantha blume. Это кустарник, произрастающий практически по всей территории Бразилии. Местные жители считают растение обычным сорняком.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

КБД все чаще используется в медицине, в частности, для лечения таких состояний как эпилепсия, тревога и хронические боли. В конопле обычно существует каннабидиол вместе с тетрагидроканабинолом (ТГК) – вещество, обладающее психоактивными свойствами. Растение трема содержит КБД, однако не имеет ТГК, поэтому, вероятно, не будет сталкиваться с юридическими и нормативными препятствиями, как каннабис.

"Это легальная альтернатива каннабису. Это растение растет по всей Бразилии. Это было бы более простым и более дешевым источником каннабидиола", — говорит Родриго Нето.

Пока исследования продолжаются, однако команда Нето получила от правительства Бразилии грант более чем на 100 тыс. долларов для их продления в течение следующих пяти лет.

Следует отметить, что согласно анализу Vantage Market Research рынок КБД в прошлом году достиг почти 5 млрд долларов. По прогнозам ожидается, что к 2028 году он вырастет до 47 млрд долларов, главным образом благодаря медицинскому использованию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые на Энцеладе нашли ключевой элемент для существования жизни.

Также "Комментарии" писали об исследователях, указавших цвет глаз, который реже всего встречается в популяции людей.