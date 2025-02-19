У 4-5 детей на 100 тысяч: во Львовской области спасли ребенка с редким заболеванием

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Недилько Ксения
Это заболевание встречается примерно у 4-5 детей на 100 000. Отоларингологи Центра детской медицины "Охматдет" во Львове вернули голос и восстановили дыхание 1-летней Софии со сложным заболеванием – папилломатозом гортани. Об этом сообщили на странице медучреждения.
София с мамой и доктором
В Центр детской медицины обратилась семья украинцев, проживающая в Будапеште, но родом из Закарпатья. У их дочери Софии в 6-7 месяцев появилась охриплость голоса, шепот, затрудненное дыхание, усиливающееся во время сна, еды и активности. Через несколько месяцев развилась дыхательная недостаточность.
В Венгрии местные врачи не смогли помочь малышу, аргументируя это тем, что София еще слишком мала для эндоскопического обследования и вероятной операции.
Папилломатоз гортани – это заболевание, при котором в гортани (голосовых связях, трахее) появляются многочисленные небольшие доброкачественные опухоли – папилломы. Они вызывают охриплость голоса, затрудненное дыхание, хрипы, а в сложных случаях могут даже блокировать дыхательные пути и угрожать жизни.
Без лечения папилломы могут быстро разрастаться и значительно затруднять дыхание ребенка. Поэтому важно своевременно обратиться к врачу при первых симптомах.
Это заболевание встречается примерно у 4-5 детей на 100 000. Оно считается редким, однако может иметь серьезные последствия для ребенка, если не начать своевременное лечение.
Операция прошла успешно и София снова может свободно дышать, ее голос восстановился, а команда врачей продолжает наблюдение за состоянием ребенка и поддерживает связь с семьей.
Врачи отмечают, если у вашего ребенка появилась охриплость голоса или проблемы с дыханием, не откладывайте визит к специалисту: своевременная диагностика – залог здорового будущего.
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