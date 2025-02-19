У 4-5 детей на 100 тысяч: во Львовской области спасли ребенка с редким заболеванием

Это заболевание встречается примерно у 4-5 детей на 100 000. Отоларингологи Центра детской медицины "Охматдет" во Львове вернули голос и восстановили дыхание 1-летней Софии со сложным заболеванием – папилломатозом гортани. Об этом сообщили на странице медучреждения.

София с мамой и доктором

В Центр детской медицины обратилась семья украинцев, проживающая в Будапеште, но родом из Закарпатья. У их дочери Софии в 6-7 месяцев появилась охриплость голоса, шепот, затрудненное дыхание, усиливающееся во время сна, еды и активности. Через несколько месяцев развилась дыхательная недостаточность.

В Венгрии местные врачи не смогли помочь малышу, аргументируя это тем, что София еще слишком мала для эндоскопического обследования и вероятной операции.

"Путь к выздоровлению привел семью в наш госпиталь во Львове. К нашим специалистам семью направили врачи из Ужгорода. Наши оториноларингологи провели подробную диагностику и обнаружили у девочки редкое заболевание – папилломатоз гортани. Это состояние, требующее сложного хирургического вмешательства. Только операция может помочь ребенку", – отметили в больнице.

Что такое папилломатоз гортани?

Папилломатоз гортани – это заболевание, при котором в гортани (голосовых связях, трахее) появляются многочисленные небольшие доброкачественные опухоли – папилломы. Они вызывают охриплость голоса, затрудненное дыхание, хрипы, а в сложных случаях могут даже блокировать дыхательные пути и угрожать жизни.

Чем опасен папилломатоз?

Без лечения папилломы могут быстро разрастаться и значительно затруднять дыхание ребенка. Поэтому важно своевременно обратиться к врачу при первых симптомах.

Это заболевание встречается примерно у 4-5 детей на 100 000. Оно считается редким, однако может иметь серьезные последствия для ребенка, если не начать своевременное лечение.

Операция прошла успешно и София снова может свободно дышать, ее голос восстановился, а команда врачей продолжает наблюдение за состоянием ребенка и поддерживает связь с семьей.

"Папилломы закрывали просвет гортани более чем на 90%. Если бы не срочная операция, то опасные события могли бы развиться стремительно и в любой момент", – рассказал руководитель Клиники детской оториноларингологии Федор Юрочко.

Врачи отмечают, если у вашего ребенка появилась охриплость голоса или проблемы с дыханием, не откладывайте визит к специалисту: своевременная диагностика – залог здорового будущего.

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