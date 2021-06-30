Только каждый четвертый из украинских медиков, переболевших COVID-19, получит денежную компенсацию

С начала пандемии коронавируса в Украине, на сегодняшний день было зафиксировано 49 901 (147 за последнюю неделю) сообщений о "клинически подтвержденных случаях заболевания медицинских работников на COVID-19". Из них 751 случай инфицирования для отечественных медиков стал смертельным, сообщает на своем телеграмм-канале Фонд социального страхования Украины (ФССУ).

Большинство украинских медиков не получат компенсации за инфицирование коронавирусом, фото из открытых источников

В настоящее время, ФССУ завершено расследование по 31 439 случаях, 8134 из них признан "связанными с производством" (только четвертая часть из рассмотренных), в том числе 249 — смертельные.

Больше всего случаев инфицирования медицинских работников коронавируса в настоящее время зафиксированы во Львовской области (6116 сообщения), Киеве (5052) и на Днепропетровщине (4529).

Обещанные государством компенсации получили члены семей 132 медиков, умерших от профзаболевания на COVID-19. ФССУ выплатил им единовременные пособия "согласно общеобязательного государственного социального страхования" в размере 227 000 гривен (219,7 тыс. грн, если страховой случай наступил до 1 декабря 2020 г. и 210,2 тыс. грн, если страховой случай наступил до 1 июля 2020-го). Государственные страховые выплаты в размере 1 млн 702,5 тыс. грн (1,58 млн гривен, если страховой случай наступил в прошлом календарном году ) Фонд также профинансировал для семей 136 умерших от коронавирусной болезни медицинских работников.

При этом, ФССУ проводит финансирование и одноразовых страховых выплат за счет Госбюджета для медицинских работников, которым была установлена инвалидность, наступившая вследствие острого профзаболевания на COVID-19. Ее получили 11 медиков (735,7 тыс. гривен в случае II группы инвалидности и 630,6 тыс. гривен — III группы инвалидности). Для компенсации утраченного заработка медикам, инфицировавшимся COVID-19 вследствие выполнения профессиональных обязанностей, ФССУ принял к оплате больничные листы на сумму 36,8 млн гривен. А еще на 146,8 млн грн Фонд принял к оплате больничных листов в связи с изоляцией от коронавируса.

"С начала пандемии 129,7 тысячи человек находились на оплачиваемой за счет ФССУ самоизоляции под контролем или находились в специализированных учреждениях здравоохранения в случае контакта с больным COVID-19 с целью предупреждения распространения коронавирусной болезни, — сообщают в Фонде. — Из них 15 тысяч человек — медицинские работники ".

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