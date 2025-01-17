Теперь семьи с детьми могут рассчитывать на семейных медсестер: детали

16 января 2025 года Министерство здравоохранения Украины утвердило обновленный порядок и периодичность проведения медицинских осмотров детей на дому и в медицинских учреждениях. Новый порядок унифицирует подход к медицинскому наблюдению за детьми от рождения до четырех лет по программе "Забота о рождении дома". Эти изменения направлены на улучшение предоставления комплексной медико-социальной помощи детям до четырех лет, чтобы каждый ребенок получил лучший старт в жизни.

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Программа "Забота о рождении на дому" предусматривает, что семьи с детьми будут получать поддержку медицинских работников по вопросам иммунизации, грудного вскармливания, питания, положительного отцовства и раннего выявления рисков нарушений развития. Утверждение новой процедуры состоялось после запуска при поддержке ЮНИСЕФ в 2023-2024 годах программы, которая оказала положительное влияние на здоровье и социальное благополучие детей и семей.

"Доступ к качественным медицинским услугам – важный элемент Стратегии демографического развития Украины на период до 2040 года, одобренной Правительством в прошлом году. В первые годы жизни ребенка важно оказывать ему необходимую медицинскую помощь, а родителям — основательную информацию о здоровье и питании ребенка, гигиене, вакцинации, предотвращении несчастных случаев и т.д. Для того чтобы обеспечить это, Министерство здравоохранения Украины утвердило обновленный порядок и периодичность проведения профилактических медицинских осмотров детей. В частности, предусмотрены домашние визиты семейными медсестрами. Благодарны нашему стратегическому партнеру ЮНИСЕФ за помощь в подготовке медицинских работников, чтобы они могли более качественно предоставлять услуги для семей с детьми", — отметил Министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Программа "Забота от рождения дома" предусматривает, что семейные медицинские сестры будут проводить четыре визита продолжительностью от 60 до 90 минут домой к семьям с детьми. Еще шесть консультаций с семейной медсестрой семьи с детьми могут получить в медицинских учреждениях после консультации с врачом.

Чтобы подготовить медицинских работников к предоставлению качественных услуг семьям с детьми, ЮНИСЕФ вместе с партнерами уже создал 12 тренингово-ресурсных центров в семи регионах Украины в 2024 году, а именно в Волынской, Львовской, Закарпатской, Черниговской, Киевской, Одесской, Днепропетровской областях. Еще 10 таких центров планируется открыть в 2025 году.

В рамках пилотной программы медицинские сестры уже осуществляют домашние визиты в 15 областях, в частности в прифронтовых и отдаленных районах, объединяя гуманитарные мероприятия, мероприятия по восстановлению и развитию. В прошлом году более 40 000 детей, их родителей и опекунов воспользовались услугой домашних визитов, предоставленных более 1100 медицинских работников, прошедших тренинги. В течение 2025 года программа будет доступна во всех регионах Украины.