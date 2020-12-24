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Статистика COVID-19 в Украине: сколько человек заболело за сутки

Количество заболевших перешло отметку в миллион

сегодня, 08:31
Автор:

Елизавета Черных

11 490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 декабря 2020 года. В частности, заболели 488 детей и 445 медицинских работников.

Статистика COVID-19 в Украине: сколько человек заболело за сутки

ФОТО: Из открытых источников

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1 377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях.

За прошедшие сутки выздоровело 15 775 человек, были госпитализированы 2 721 человек, зафиксировано 223 случая смерти от последствий коронавирусного заболевания, а также осуществлено 66 358 тестирований на выявление COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело 1 001 132 человека, выздоровели 631 435 человек, зафиксировано 17 395 летальных случаев, осуществлено 5 39 0952 тестирований.

Напомним, что группа исследователей из Австралии обнаружили, что у людей, переболевших коронавирусным заболеванием иммунитет к COVID-19 сохраняется не менее восьми месяцев. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Immunology.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал об отношении к употреблению антибиотиков при лечении коронавирусного заболевания. По мнению главы Минздрава, прием антибиотик негативно сказывается на лечении, особенно если больной принимает препараты без рецепта врача.







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Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official
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