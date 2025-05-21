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Стало известно, кто может стать новым главным донором ВОЗ вместо США

Китай обещает большие взносы в ВОЗ

21 мая 2025, 15:35
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Кравцев Сергей

Официальный Пекин долго не медлил после того, как новая администрация США добровольно решила уступить первое место по уровню донорства в ВОЗ. В Китае заявили, что в течение следующих пяти лет предоставят Всемирной организации здравоохранения дополнительные 500 миллионов долларов. Такие взносы в работу организации автоматически сделают страну новым главным донором вместо США. Об этом сообщил вице-премьер Государственного совета Китая Лю Гочжун в Женеве, где продолжалась ежегодная ассамблея ВОЗ.

Стало известно, кто может стать новым главным донором ВОЗ вместо США

Всемирная организация здравоохранения. Фото: из открытых источников

О решении Китая стало известно на фоне поиска организации дополнительного финансирования после того, как главный донор США решил выйти из состава ВОЗ в 2026 году.

"Сейчас мир сталкивается с последствиями односторонности и политики силы, что создает серьезные проблемы для глобальной безопасности здравоохранения. Многостопные отношения – это надежный путь к преодолению проблем", – заявил Лю Гочжун.

Следует напомнить, что в январе 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о том, что страна выходит из состава ВОЗ в 2026 году. Решение он объяснил тем, что организация якобы неправильно реагировала на пандемию COVID-19, а также чрезмерным влиянием стран-участниц. Последний упрек в ВОЗ впоследствии отрицали.

Читайте на портале "Комментарии" — на 78-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ВОЗ одобрила новое пандемическое соглашение. Новый документ должен усилить готовность мира к будущим пандемиям.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook сообщил об одобрении нового пандемического соглашения.

"Следующая пандемия — это не вопрос "или", а вопрос "когда". И мир должен быть к этому готов. Именно с этой целью страны-члены ВОЗ консенсусно поддержали принятие Пандемического соглашения — нового международного документа, укрепляющего глобальную готовность к будущим пандемиям", — пишет Ляшко.




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Источник: https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/china-give-500-million-who-next-5-years-official-says-2025-05-20/
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