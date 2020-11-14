Стало известно количество медиков, ставших жертвами коронавирусной болезни

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Дмитрий Симоненко
За семь
месяцев пандемии коронавируса
в Украине вирусом заразились
26 422 медика, из них
258 человек не смогли справиться с болезнью. Такие данные сообщил глава Министерства охраны здоровья Украины Максим
Степанов на очередном брифинге. Во время своего выступления глава МОЗ
попросил украинцев всячески поддерживать медиков в борьбе с эпидемией, соблюдая
правила карантина, чтобы замедлить рост заболеваемости.
Также министр в своем докладе отметил, что уже с нового года медицинских работников ожидает существенное повышение заработной платы, однако, отметил он, "не все меряется деньгами", т.к. врачи и медицинский персонал теряют свое психическое и физическое здоровье, выполняя профессиональный долг.
Степанов подчеркнул, что, чтобы сберечь жизни украинцев, в том числе и медиков, правительство ввело "карантин выходного дня", так как по прогнозам экспертов даже один день локдауна в состоянии значительно сократить количество потенциальных больных.
Напомним, Министерство здравоохранения Украины в который раз призвало украинцев не пренебрегать правилами карантина. На этот раз к противодействию коронавирусу привлекали с помощью видеоролика, опубликованного в Telegram-канале министерства. Социальная реклама против COVID-19 в ходе сюжета показывает, как вместо людей, которые занимаются повседневными делами — посещают спортзал, едут в общественном транспорте или работают — остаются только надгробия.
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