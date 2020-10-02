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Стало известно, какие вакцины от гриппа уже можно купить в аптеках Украины

В прошлом эпидсезоне от осложнений гриппа в Украине умер 71 человек

сегодня, 15:40
Автор:

Таисия Ерохина

В украинских аптеках уже появились в продаже вакцины от гриппа. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Стало известно, какие вакцины от гриппа уже можно купить в аптеках Украины

Так, первая партия — 30 360 доз — трехвалентного вакцины "Джис Флю" (Южная Корея) прошла лабораторный контроль и отныне доступна в продаже.

Кроме того, в Украину завезено 45 000 доз трехвалентной вакцины "Инфлювак" (Нидерланды). Отмечается, что после лабораторного контроля ее можно будет купить.

К тому же, четырехвалентная вакцина "Ваксигрип Тетра" (Франция) будет в продаже ориентировочно через две недели.

В ЦОЗ объяснили, что трехвалентная вакцина предназначена для выработки иммунитета от трех штаммов гриппа, которые будут циркулировать в Северном полушарии в этом эпидсезоне, а четырехвалентная — от четырех.

Напоминается, что грипп — это высокозаразное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти. В прошлом эпидсезоне от осложнений гриппа в Украине умер 71 человек. Всего гриппом и ОРВИ переболели 4,9 млн человек (12,9% населения), 63% из которых — дети до 17 лет.

В ЦОЗ отмечают, что лучшая профилактика гриппа — это ежегодная вакцинация. И хотя в прошлом эпидсезоне в Украину было поставлено 500 000 доз вакцин от гриппа, вакцинировались лишь 238 079 человек (0,6% населения), а доля детей среди привитых составила 10,5%.

Как сообщалось, осенью в Украине ожидают четыре вируса гриппа.


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