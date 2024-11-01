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Стало известно, какие изменения введут наряду с ликвидацией МСЭК

Как будет работать новая система вместо МСЭК

сегодня, 20:40
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Кречмаровская Наталия

Правительство Украины одобрило законопроект о ликвидации медико-социальных комиссий (МСЭК). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства здравоохранения.

Стало известно, какие изменения введут наряду с ликвидацией МСЭК

Иллюстративное фото

В министерстве пояснили, что с 1 января 2025 г. вместо МСЭКов будут работать экспертные команды, которые будут состоять из врачей.

“Мы полностью разделяем недовольство устаревшей, недружественной к людям и во многом коррумпированной системой МСЭК. Пора заменить ее новой, которая будет базироваться на других принципах. Человек, живущий с нарушениями функциональности, должен получить от государства поддержку, что позволит ему нормально жить, работать и быть полностью интегрированным в жизнь общества. Это должно делаться удобным для человека и прозрачным способом. Закрепленная в проекте закона реформа МСЭК – первый и ключевой этап воплощения этого видения”, – рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, новая система будет цифровизирована. Это означает, что врач сможет направить в электронном виде дело для оценки, а результаты будут автоматически попадать в Единую информационную систему. Благодаря этому людям могут назначить реабилитацию, а в будущем государственные выплаты при необходимости.

Законопроект предусматривает еще целый ряд необходимых изменений, в частности:

  • не будет необходимости во врачебно-консультативных комиссиях (ВКК). Направлять на оценку смогут врачи, а военнослужащих — врачи военно-врачебных комиссий (ВВК) на основании четких критериев с помощью электронной системы.

  • к процессу оценивания человек сможет привлечь своего полномочного представителя, например врача, который сможет объяснить дело пациента.

  • определено, какие врачи имеют право проводить оценку, а какие нет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский принял кардинальное решение по МСЭК.




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Источник: https://moz.gov.ua/uk/uryad-shvaliv-zakonoproyekt-yakij-z-1-sichnya-zaminit-mseki-komandami-likariv-praktikiv
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