Спасение на грани чуда: медики вытащили 10-сантиметровый гвоздь из головного мозга

Украинский военный выжил после чрезвычайного ранения – в его головном мозге застрял 10-сантиметровый гвоздь. Медики в Днепре в течение пяти часов проводили сложную операцию, ставшую настоящим вызовом для хирургов. Несмотря на серьезные травмы, боец уже шутит и мечтает поскорее вернуться домой к дочери.

Фото: tsn.ua

Военный, по имени Валерий, получил ранения во время минометных обстрелов на Покровском направлении. После попадания снаряда крыша укрытия обрушилась, засыпав ее обломками. Оправившись, боец выбрался из-под завалов и прошел восемь километров до точки эвакуации, даже не подозревая, что в его голове находится металлический предмет.

"Сто двадцатый прилетел прямо в крышу. И крыша завалила нас всех. Я почувствовал, что у меня в глазах потемнело. И я потом не мог подняться. Я уже понял тогда, что я под завалами, начал руками разгребать. Вытащили пацаны, слава Богу", — сказал военный.

Операция явилась настоящим испытанием для врачей. Гвоздь зашел в мозг тупым концом, а из-за особенностей его расположения удаление требовало чрезвычайной точности. Нейрохирурги работали под микроскопом, доставая металл миллиметр за миллиметром, чтобы не повредить сосуды и жизненно важные участки мозга.

Несмотря на все трудности, Валерий восстанавливается и даже сохранил чувство юмора. Единственное, что пока беспокоит – частичная потеря зрения на один глаз. Но он уверен: впереди еще много счастливых моментов, ведь дома его ждет маленькая дочь, которой он обещал вернуться.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в харьковском госпитале прооперировали бойца, выжившего после 36 суток с турникетом на раненой ноге . Даже самые опытные военные хирурги не помнят такую цифру: 864 часа.