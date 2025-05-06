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Совет защиты прав пациентов: фармрынок поддержал возврат маркетинга с лимитом 15% для снижения цен

Заместитель министра здравоохранения Эдем Адаманов подтвердил, что запрет маркетинговых договоров не привел к ожидаемому снижению цен

сегодня, 13:40
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Кравцев Сергей

Участники фармрынка договорились на совещании под председательством заместителя руководителя Офиса президента Ирины Верещук о компромиссном решении – разрешить заключение маркетинговых договоров между аптеками и производителями лекарства с ограничением в 15%. Этот шаг должен стабилизировать ситуацию на рынке и не допустить закрытия аптечных пунктов в регионах. Об этом сообщил участник совещания, президент Всеукраинского Совета по защите и правам безопасности пациентов Виктор Сердюк на своей фб-странице.

Совет защиты прав пациентов: фармрынок поддержал возврат маркетинга с лимитом 15% для снижения цен

Аптека. Фото: из открытых источников

По его словам, на совещании заместитель министра здравоохранения Эдем Адаманов подтвердил, что запрет маркетинговых договоров не привел к ожидаемому снижению цен. Напротив, ряд западных компаний даже повысили стоимость препаратов на 5–10% и более.

Представители аптек во время совещания предложили вернуть возможность заключения маркетинговых договоров, при этом ограничив их на уровне 15%. Это позволит стабилизировать ситуацию, поддержать и развивать конкуренцию и не допустить закрытия аптек, особенно в регионах. Главное, руководители крупных аптечных сетей четко пообещали, что при возвращении маркетинга на уровне 15% пациенты смогут по-настоящему ощутить снижение цен на лекарства", — отметил Сердюк по итогам встречи.

По его мнению, такое предложение следует поддержать, но ввести механизм мониторинга цен и пересмотра модели через 3-6 месяцев.

Напомним, в связи с новым регулированием фармацевтического рынка с 1 марта 2025 г. запрещено заключение маркетинговых договоров между производителями лекарств и аптеками. По замыслу это решение должно было привести к снижению цен на препараты, однако, по информации экспертов, рынок наоборот получил новую волну роста стоимости препаратов.

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Источник: https://www.facebook.com/share/p/1AYp1s3MT7/?mibextid=wwXIfr
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