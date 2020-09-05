Снова антирекорд: в Украине подтвердились 2836 новых случаев заражения коронавирусом

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Татьяна Веремеева
Согласно данным Центра общественного здоровья
в Украине официально зарегистрировано 133 787 случаев инфицирования
коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 2836 случаев
заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения
Украины в Facebook.
По состоянию на 9:00 5 сентября в нашей
стране из-за коронавируса уже умерли 2811 человек. В то же время 61 649 человек
выздоровели.
Кроме официально подтвержденных случаев
заболевания коронавирусом, сегодня также поступили 3110 сообщений о подозрении
заражения заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на
COVID-19 уже достигло 195 757. Всего проведено 1 673 316 тестирований
методом ПЦР. За сутки выздоровели 1036 человек.
Случаи заражение коронавирусом:
- Винницкая область – 4324 случая;
- Волынская область – 5791 случай;
- Днепропетровская область – 2625 случаев;
- Донецкая область – 1591 случай;
- Житомирская область – 3622 случая;
- Закарпатская область – 7988 случаев;
- Запорожская область – 1848 случаев;
- Ивано-Франковская область – 10 011 случаев;
- Кировоградская область – 846 случаев;
- г. Киев – 14 792 случая;
- Киевская область – 6105 случаев;
- Львовская область – 15 505 случаев;
- Луганская область – 415 случаев;
- Николаевская область – 1504 случая;
- Одесская область – 8260 случаев;
- Полтавская область – 916 случаев;
- Ровненская область – 9634 случая;
- Сумская область – 1769 случаев;
- Тернопольская область – 7067 случаев;
- Харьковская область – 10 692 случая;
- Херсонская область – 464 случая;
- Хмельницкая область – 2979 случаев;
- Черновицкая область – 10 958 случаев;
- Черкасская область – 1849 случаев;
- Черниговская область – 2230 случаев.
Данных с временно оккупированных территорий
АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодняшний день
нет.
Ранее "Комментарии" писали, Турция
вышла на новый пик заболеваемости коронавирусом. За сутки в стране
обнаружили более чем полторы тысячи новых инфицированных.
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