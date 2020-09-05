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Главная Новости Общество медицина Снова антирекорд: в Украине подтвердились 2836 новых случаев заражения коронавирусом
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Снова антирекорд: в Украине подтвердились 2836 новых случаев заражения коронавирусом

В Украине уже умерли 2811 человек вследствие коронавируса

сегодня, 11:00
Автор:

Татьяна Веремеева

Согласно данным Центра общественного здоровья в Украине официально зарегистрировано 133 787 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 2836 случаев заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

По состоянию на 9:00 5 сентября в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 2811 человек. В то же время 61 649 человек выздоровели.

Снова антирекорд: в Украине подтвердились 2836 новых случаев заражения коронавирусом

Кроме официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сегодня также поступили 3110 сообщений о подозрении заражения заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на COVID-19 уже достигло 195 757. Всего проведено 1 673 316 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровели 1036 человек.

Случаи заражение коронавирусом:

- Винницкая область – 4324 случая;
- Волынская область – 5791 случай;
- Днепропетровская область – 2625 случаев;
- Донецкая область – 1591 случай;
- Житомирская область – 3622 случая;
- Закарпатская область – 7988 случаев;
- Запорожская область – 1848 случаев;
- Ивано-Франковская область – 10 011 случаев;
- Кировоградская область – 846 случаев;
- г. Киев – 14 792 случая;
- Киевская область – 6105 случаев;
- Львовская область – 15 505 случаев;
- Луганская область – 415 случаев;
- Николаевская область – 1504 случая;
- Одесская область – 8260 случаев;
- Полтавская область – 916 случаев;
- Ровненская область – 9634 случая;
- Сумская область – 1769 случаев;
- Тернопольская область – 7067 случаев;
- Харьковская область – 10 692 случая;
- Херсонская область – 464 случая;
- Хмельницкая область – 2979 случаев;
- Черновицкая область – 10 958 случаев;
- Черкасская область – 1849 случаев;
- Черниговская область – 2230 случаев.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодняшний день нет.

Ранее "Комментарии" писали, Турция вышла на новый пик заболеваемости коронавирусом. За сутки в стране обнаружили более чем полторы тысячи новых инфицированных.


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