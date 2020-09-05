Снова антирекорд: в Украине подтвердились 2836 новых случаев заражения коронавирусом

Согласно данным Центра общественного здоровья в Украине официально зарегистрировано 133 787 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 2836 случаев заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.



По состоянию на 9:00 5 сентября в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 2811 человек. В то же время 61 649 человек выздоровели.

Кроме официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сегодня также поступили 3110 сообщений о подозрении заражения заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на COVID-19 уже достигло 195 757. Всего проведено 1 673 316 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровели 1036 человек.

Случаи заражение коронавирусом:

- Винницкая область – 4324 случая;

- Волынская область – 5791 случай;

- Днепропетровская область – 2625 случаев;

- Донецкая область – 1591 случай;

- Житомирская область – 3622 случая;

- Закарпатская область – 7988 случаев;

- Запорожская область – 1848 случаев;

- Ивано-Франковская область – 10 011 случаев;

- Кировоградская область – 846 случаев;

- г. Киев – 14 792 случая;

- Киевская область – 6105 случаев;

- Львовская область – 15 505 случаев;

- Луганская область – 415 случаев;

- Николаевская область – 1504 случая;

- Одесская область – 8260 случаев;

- Полтавская область – 916 случаев;

- Ровненская область – 9634 случая;

- Сумская область – 1769 случаев;

- Тернопольская область – 7067 случаев;

- Харьковская область – 10 692 случая;

- Херсонская область – 464 случая;

- Хмельницкая область – 2979 случаев;

- Черновицкая область – 10 958 случаев;

- Черкасская область – 1849 случаев;

- Черниговская область – 2230 случаев.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодняшний день нет.

Ранее "Комментарии" писали, Турция вышла на новый пик заболеваемости коронавирусом. За сутки в стране обнаружили более чем полторы тысячи новых инфицированных.

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