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Скорая медицинская помощь только за деньги: больница во Львове ввела платную услугу

Кто может получить услуги по медицинской транспортировке бесплатно

сегодня, 15:58
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Кречмаровская Наталия

Львовская областная клиническая больница вводит платную услугу медицинских транспортировок бригадой скорой медицинской помощи. Вызвать скорую за деньги можно уже с 1 ноября. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию медицинского учреждения.

Скорая медицинская помощь только за деньги: больница во Львове ввела платную услугу

Иллюстративное фото

“Отмечается, что теперь каждый может вызвать экстренный медицинский дом, независимо от тяжести своего состояния. "Скорая помощь" будет ездить в пределах города и области на протяжении всех суток, включая выходные и праздничные дни", — пояснили в медицинском учреждении.

Бригада скорой помощи обеспечена всем необходимым медицинским оборудованием. Приехав на вызов, специалисты проведут экспресс-диагностику, окажут пациенту необходимую первую помощь и организуют симптоматическое лечение. При необходимости больного госпитализируют в многопрофильную ЛОКЛ.

Услугу будут предоставлять бесплатно льготным категориям граждан, а именно:

  • людям с инвалидностью I группы,

  • участникам боевых действий,

  • действующим военным,

  • ВПЛ,

  • лицам, пострадавшим в результате военной агрессии РФ.

Издание LVIV.MEDIA, ссылаясь на комментарий старшего фельдшера медицины неотложных состояний отделения экстренной медицинской помощи ЛОКЛ Ивана Маланчина, опубликовало цены на услуги вызова помощи и транспортировки пациента в областную клиническую больницу в зависимости от расстояния:

  • В пределах города – 1 тыс. грн.

  • В пределах области на расстоянии 60 км от Львова – 2 тыс. 005 гривен.

  • А на расстояние 120 км от города – 4 тыс. 010 гривен.

В больнице также отметили, что у них нет детского отделения, поэтому выезжать на вызовы и госпитализировать смогут только взрослых от 18 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько лекарств закупили в Харьковской области.




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Источник: https://www.facebook.com/LvivRegionalClinicalHospital/posts/pfbid0XdeShxW3kwhESWYXpoyxG6KBngf9jXdBM17oGLEefsfEPmQHLKmotBuG2xXjATQhl
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