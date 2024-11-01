Скорая медицинская помощь только за деньги: больница во Львове ввела платную услугу

Львовская областная клиническая больница вводит платную услугу медицинских транспортировок бригадой скорой медицинской помощи. Вызвать скорую за деньги можно уже с 1 ноября. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию медицинского учреждения.

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“Отмечается, что теперь каждый может вызвать экстренный медицинский дом, независимо от тяжести своего состояния. "Скорая помощь" будет ездить в пределах города и области на протяжении всех суток, включая выходные и праздничные дни", — пояснили в медицинском учреждении.

Бригада скорой помощи обеспечена всем необходимым медицинским оборудованием. Приехав на вызов, специалисты проведут экспресс-диагностику, окажут пациенту необходимую первую помощь и организуют симптоматическое лечение. При необходимости больного госпитализируют в многопрофильную ЛОКЛ.

Услугу будут предоставлять бесплатно льготным категориям граждан, а именно:

людям с инвалидностью I группы,

участникам боевых действий,

действующим военным,

ВПЛ,

лицам, пострадавшим в результате военной агрессии РФ.

Издание LVIV.MEDIA, ссылаясь на комментарий старшего фельдшера медицины неотложных состояний отделения экстренной медицинской помощи ЛОКЛ Ивана Маланчина, опубликовало цены на услуги вызова помощи и транспортировки пациента в областную клиническую больницу в зависимости от расстояния:

В пределах города – 1 тыс. грн.

В пределах области на расстоянии 60 км от Львова – 2 тыс. 005 гривен.

А на расстояние 120 км от города – 4 тыс. 010 гривен.

В больнице также отметили, что у них нет детского отделения, поэтому выезжать на вызовы и госпитализировать смогут только взрослых от 18 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько лекарств закупили в Харьковской области.



