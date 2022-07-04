Сколько жизней спасла вакцина от COVID-19 в Украине и мире

В Министерстве здравоохранения Украины напоминают, что вакцинация бустерной дозой для украинцев необходима и напоминают, что центры вакцинации действуют в украинских городах. Как показало математическое моделирование, в Украине благодаря вакцинации от COVID-19 сохранено около 25 тысяч жизней.

Фото иллюстративное / Pixabay

Ученые-аналитики подсчитали сколько людей спаслось от смерти, сделав прививку от COVID-19. Вакцинация началась 8 декабря 2020 года в Великобритании. По подсчетам, за год до 8 декабря 2021 года удалось предотвратить 14,4 млн смертей в 185 странах, об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале The Lancet.

Сообщается, что для анализа было отобрано 185 стран и территорий с населением более 90 000 человек, как отмечено в World Population Prospects, где произошла по крайней мере одна смерть из-за COVID-19. К сведению не принимали Китай из-за его уникального места происхождения выявленной эпидемии и его большого влияния на оценивание из-за размера населения.

Основываясь на модели, соответствующей официально зарегистрированным случаям смерти от COVID-19, исследователи подсчитали, что 18,1 миллиона (95% достоверный интервал 17,4-19,7 млн.) человек умерли бы COVID-19 без вакцинации с декабря 2020 года до декабря 2021 года.

Вакцинация предотвратила 14,4 миллиона (95% -13,7–15,9) смертей из-за COVID-19, что представляет глобальное снижение на 79% смертей (14,4 миллиона из 18,1 миллиона) в течение определенного времени. Эти оценки влияния вакцины не учитывают потенциальные смерти, связанные с COVID-19.



Как писал портал, есть ли угрозы распространения эпидемии обезьяньей оспы в Украине. Михаил Радуцкий, глава комитета по вопросам здоровья нации, рассказал в эфире, какие прогнозы эпидемиологов относительно распространения нового вируса обезьяньей оспы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!