Скандал в "Охматдете": на что жалуются пациенты

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Марьян Ощановский
Львовскую областную детскую клиническую больницу "Охматдет" обвинили в требовании у пациентов самостоятельно покупать лекарства и расходные материалы. Там будет проведено служебное расследование.
Скандал в известной больнице. Фото из открытых источников
Один из таких случаев произошел с львовянкой Мариной Болкун, пишет ZAXID.NET. Как сообщили в издании, в больницу мать с семилетним сыном обратилась 7 марта. У мальчика были кашель, лихорадка, общая слабость, одышка и учащенный пульс. Ребенок был госпитализирован в отделение педиатрии.
Вечером у мальчика поднялась температура. Очередной врач сказал, что это вирус, а медперсонал предупредил, что нужно покупать расходные материалы и лекарства самостоятельно, потому что "в отделении ничего нет".
Всего за время лечения она потратила более 4 тысяч гривен. Все записки со списком лекарств и чеки женщина предоставила в редакции.
Марина Болкун подчеркнула, что не имеет никаких претензий к медперсоналу отделения. В то же время, ее интересует, почему лекарства и расходные материалы она покупала за собственные средства, если их стоимость по Программе медицинских гарантий больницы компенсирует государство.
В комментарии журналистам генеральный директор Центра детской медицины Роман Кизима заявил, что центр "обеспечивает пациентов в рамках актуального обеспечения по Программе медицинских гарантий".
На ситуацию отреагировал Львовский областной совет – там сообщили, что в больнице в течение трех рабочих дней проведут служебное расследование.
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