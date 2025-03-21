Скандал в "Охматдете": на что жалуются пациенты

Львовскую областную детскую клиническую больницу "Охматдет" обвинили в требовании у пациентов самостоятельно покупать лекарства и расходные материалы. Там будет проведено служебное расследование.

Скандал в известной больнице. Фото из открытых источников

Один из таких случаев произошел с львовянкой Мариной Болкун, пишет ZAXID.NET. Как сообщили в издании, в больницу мать с семилетним сыном обратилась 7 марта. У мальчика были кашель, лихорадка, общая слабость, одышка и учащенный пульс. Ребенок был госпитализирован в отделение педиатрии.

Вечером у мальчика поднялась температура. Очередной врач сказал, что это вирус, а медперсонал предупредил, что нужно покупать расходные материалы и лекарства самостоятельно, потому что "в отделении ничего нет".

"На протяжении всего пребывания в больнице (10 дней) каждое утро приносили записки, которые нужно приобрести на день лечения. Это были шприцы, системы, раствор Рингера, физраствор, жаропонижающие, антибиотики. договор с НСЗУ (Национальной службой здоровья – ред.)", – рассказала женщина.

Всего за время лечения она потратила более 4 тысяч гривен. Все записки со списком лекарств и чеки женщина предоставила в редакции.

Марина Болкун подчеркнула, что не имеет никаких претензий к медперсоналу отделения. В то же время, ее интересует, почему лекарства и расходные материалы она покупала за собственные средства, если их стоимость по Программе медицинских гарантий больницы компенсирует государство.

В комментарии журналистам генеральный директор Центра детской медицины Роман Кизима заявил, что центр "обеспечивает пациентов в рамках актуального обеспечения по Программе медицинских гарантий".

"Я считаю, что вы не уполномочены это выяснять. А пациентам рекомендую в таких случаях обращаться в соответствующие структуры или, как минимум, к директору учреждения", – добавил он.

На ситуацию отреагировал Львовский областной совет – там сообщили, что в больнице в течение трех рабочих дней проведут служебное расследование.

"Медучреждения, законтрактованные Национальной службой здоровья Украины в рамках программы медицинских гарантий, должны предоставлять пациентам лекарства и медицинские услуги, необходимые при лечении, безвозмездно. А требования к пациентам или родителям детей, лечащихся в медучреждениях, самостоятельно покупать лекарства или платить за медуслуги, которые должны предоставляться бесплатно", - отметили в облсовете.