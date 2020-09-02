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Главная Новости Общество медицина Сезон гриппа близко: в Минздраве рассказали, сколько вакцин ввезут в Украину
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Сезон гриппа близко: в Минздраве рассказали, сколько вакцин ввезут в Украину

В Минздраве заявили о планах увеличить количество ввозимых вакцин от гриппа в Украине

сегодня, 14:48
Автор:

Таисия Ерохина

Украина планирует увеличить количество вакцин от гриппа вдвое. Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины

Как заявил Максим Степанов, Минздрав согласовал с поставщиками и производителями вакцин увеличение количества ввозимых вакцин от гриппа в Украине в будущий эпидемический сезон почти вдвое. Важно заметить, по словам министра, что эпидемический сезон накладывается на эпидемию коронавируса.

Сезон гриппа близко: в Минздраве рассказали, сколько вакцин ввезут в Украину

"В Минздраве уже есть стратегия существенного увеличения количества вакцин на рынке и завоз их в страну, потому как вакцинация от гриппа - лучшая профилактика", - сообщил Степанов.

Глава Минздрава добавил, что для групп риска вакцины будут закуплены за бюджетные средства, а прививки будут бесплатные.

Отмечается, что от осложнений гриппа в Украине в течение прошлого эпидсезона умер 71 человек. Всего гриппом и ОРВИ переболели 4,9 млн человек (12,9% населения), из которых 63% - дети до 17 лет. По данным Минздрава, в прошлом эпидсезоне в Украину было поставлено 500 000 доз вакцин от гриппа, однако вакцинировались лишь 238 079 человек (это 0,6% населения), а доля детей среди привитых - 10,5%.

Ранее сообщалось, что осенью в Украине ожидают четыре вируса гриппа.


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