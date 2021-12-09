Рекомендации по бустерам: разрешает ли ВОЗ вакцинироваться людям с ослабленным иммунитетом

Консультативная группа Всемирной организации здравоохранения по вакцинам рекомендует людям, имеющим ослабленный иммунитет или получившим инактивированную вакцину, получить бустерную дозу прививки от COVID-19. Такое заявление сделал глава консультативной группы в четверг, 9 декабря. Об этом сообщает Reuters.

Логотип изображен возле здания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) - Reuters

Рекомендация последовала после того, как Стратегическая консультативная группа экспертов (SAGE) по иммунизации провела во вторник, 7 декабря, совещание, чтобы оценить потребность в ревакцинациях против COVID-19.

Выступая на брифинге, глава SAGE Алехандро Кравиото сказал, что новые данные показывают, что эффективность вакцин против COVID-19 уменьшается, причем значительное понижение наблюдается, в частности, у пожилых людей.

Как сообщали ранее "Комментарии", центры контроля и профилактики заболеваний США (CDC) заявили, что все американцы, достигшие совершеннолетия, обязаны будут получить бустерные (дополнительные) дозы вакцин против COVID-19.

Американские медики пришли к выводу, что гражданам США следует рекомендовать повторно прививаться против коронавируса. Пока требование получить ревакцинацию касается только людей, которым исполнилось 18 лет и старше. Те, кто прошел первый курс вакцинации Pfizer или Moderna, должны повторно вакцинироваться через полгода. Получившие вакцинацию Johnson & Johnson должны будут повторно прививаться через 2 месяца. Медики уверены, что мутация коронавируса продолжается. И появление штамма "Омикрон" в очередной раз подтверждает правильность шагов человечества по массовой вакцинации.

Кроме вакцинации медики отмечают профилактические мероприятия, а также соблюдение всех противоэпидемиологических мероприятий.

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