Раскрыто слабые места коронавируса

Немецкие ученые исследовали строение коронавируса и пришли к выводу, что SARS-CoV-2 имеет уязвимые места. Такую информацию предоставляет издание Phys.org.

Стало известно о слабых местах COVID-19 - где они находятся. Фото: gluvexlab.com

Ученые институтов Общества Макса Планка рассматривали структуру различных компонентов коронавируса. Оказалось, что устойчивость SARS-CoV-2 предоставляет S-белок. Это часть похожа на шипы, которые мы обычно видим на фотографиях и рисунках. Они помогают вирусу связываться с человеческими клетками ACE2. Поэтому коронавирус высвобождает свой генетический материал внутрь и вызывает болезнь.





Однако, поскольку этот белок расположен только на поверхности, вакцины его легко находят и запоминают. Получается, что антитела могут распознавать только верхнюю часть белка.

Несмотря на это уязвимое место, вирус все равно остается очень сильным, поскольку другие части защищены от иммунной системы сахарными остатками, к которым трудно подобраться.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, в чем заключается задержка начала массовой вакцинации украинцев от коронавируса. По мнению президента, на получение странами вакцины непосредственно влияет их вес на мировой арене. Украина же, которая стремится вступить в НАТО, еще не имеет достаточного голоса по сравнению с другими государствами. Поэтому пока приходится надеяться на поддержку иностранных лидеров, которые обещают "поделиться" частью вакцины с Украиной. Другие подробности интервью читайте здесь.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что в американском городе Норуич, который расположен в штате Коннектикут, произошел весьма необычный случай. Подростку спас жизнь коронавирус, которым он переболел. Подробности ситуации читайте в нашем материале.

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