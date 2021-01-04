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Пять признаков возможного наличия дислексии у ребенка

При дислексии человек не способен «расставить» буквы в правильном порядке

сегодня, 20:27
Автор:

Вечканова Елена

Дислексия, также известная как специфическое расстройство чтения, диагностируется у небольшого количества людей. Эта особенность заключается в нарушении восприятия написанных, напечатанных или иначе изображенных слов. Иначе говоря, буквы "перемешиваются" и суть текста понять становится довольно трудно. Часто дети скрывают дислексию или вообще не понимают, что имеют определенные трудности в понимании информации. Издание Times of India выделило несколько основных характеристик, которые могут быть признаками дислексии у ребенка.

Пять признаков возможного наличия дислексии у ребенка

Дислексия не влияет на умственное развитие ребенка. Фото из открытых источников

Трудности с чтением

Большинство детей, страдающих дислексией, испытывают трудности при чтении. Им трудно понимать язык, буквы, алфавиты и слова. Они часто читают медленно и неправильно произносят буквы, в отличие от других детей. Они могут стесняться читать перед другими.

Трудности с цифрами

Дети-дисклесики считают математику очень сложной. Им трудно проводить элементарные расчетные операции — сложение, вычитание, умножение и тому подобное. Также бывает трудно запомнить дни, месяцы, цвета.

Плохой почерк

Дети, у которых есть дислексия, часто пишут из рук вон плохо, неразборчиво. Родителям стоит обратить внимание на то, как их чадо держит ручку или карандаш при письме. Иногда дислексику бывает трудно понимать грамматику и пунктуацию.

Неспособность выполнять несколько дел сразу

Дети, страдающие дислексией, неспособны в многозадачность. Их невозможно заставить выполнять несколько дел одновременно. Это потому, что их навыки понимания несколько медленнее, чем у других. Следовательно, им нужно время, чтобы понять суть и реализовать "инструкции". Между прочим, дислексики часто путают лево и право.

Задержка с развитием речи

Ребенку-дислексику может потребоваться время, чтобы научиться говорить. У таких личностей процесс обучения речи происходит медленно, поскольку понять даже азы лексики, языка и грамматики бывает довольно трудно.

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Источник: https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/parenting/toddler-year-and-beyond/uncommon-signs-to-know-if-your-child-has-dyslexia/articleshow/80099350.cms
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