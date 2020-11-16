Путь больного COVID-19: с какими трудностями столкнулся глава Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов начал тестировать украинскую медицину и рассказывать о пути больного COVID-19 на своей странице в Фейсбук.

Фото: РБК

Первоначально, министр начал со звонка в контакт-центр Минздрава по противодействию распространению коронавируса. Он хотел заключить декларацию с врачом, который бы его лечил по телефону. У него это не удалось, ведь Степанов сделал звонок в выходной день.

В результате министр поставил перед собой и Министерством здравоохранения три задачи. Среди них:

— решить проблему подписания деклараций с семейными врачами онлайн, ведь люди, которые не заключили декларацию и заболели COVID-19 остаются без присмотра и советов врача;

— создать базу врачей, которые будут оперативно консультировать пациентов с коронавирусом без деклараций;

— предоставлять пациентам контакты врача, который будет помогать им во время болезни и назначать лечение.

Министр здравоохранения назначил совещание по обсуждению данных вопросов на 16 ноября.

Сайт "Комментарии" напоминает, что глава Минздрава Степанов заразился коронавирусом. Сейчас он находится на самоизоляции.





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