Почувствуй боль: в РФ создали уникальный костюм, имитирующий заболевания

Российские ученые разработали спецкостюм, с помощью которого врачи смогут испытать на себе неудобства, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями. Изобретение направлено в основном для студентов медиков — устройство может имитировать состояние человека при различных заболеваниях. Будущим медикам обещают более сотни страданий.

Внешне костюм похож на комплект для спецназовца. Весит костюм более 20 килограммов. Помимо перчаток, из аксессуаров используются очки, передающие состояние человека, страдающего проблемами со зрением. Есть жилет с вшитыми железными шипами и утягивающий пояс, дающие боли в спине. Аналогичным образом сделаны наколенники и пережиматели груди.

Как сообщил один из испытателей необычного девайса — "Я впервые на себе ощутил, как сложно человеку, у которого от болезни трясутся руки, написать хоть какое-то заявление чиновнику. Даже подпись поставить". Такой эффект создают перчатки, которыми укомплектован костюм.

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