Пандемия косвенно спровоцировала рост онкологических заболеваний - американские ученые

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Дмитрий Симоненко
Эпидемия
коронавируса привела к задержке выявления других опасных заболеваний, в том числе и онкологии. Об этом пишет WSJ.
Источник: medikom.ua
Так,
известно, что из-за карантинных ограничений сотни тысяч диагностических
процедур в онкологии были перенесены, в результате чего был потерян
операбельный момент, а также благоприятное время для проведения облучения,
химио- и иммунотерапии. А в свете того, что многие виды рака прогрессируют
очень быстро, потерянное в лечении время означает меньшую выживаемость, меньшее
количество ремиссий и более короткий период жизни онкобольного.
По оценке директора Национального института
онкологии США (NCI) Нормана Шарплесса, полный эффект от отсутствия диагностики
человечество будет наблюдать последующие десять лет.
По его
словам, пропущенные и отсроченные диагностические мероприятия могут привести
примерно к 10 тысячам дополнительных смертей только от рака груди и толстой
кишки в течение следующих 10 лет.
Также, по
данным, предоставленным "Онкологической клиникой 21 столетия", которая имеет
300 отделений по всей территории США — около 18% диагностированных пациентов с
раком груди в текущем году имели одну из последних стадий заболевания, по
сравнению с 12% за весь 2019 год.
Кроме того,
в этом году клиника зафиксировала резкий рост количества больных с раком дыхательных
путей, выявленных на более поздних стадиях.
По
статистике, предоставленной американской лабораторией Quest Diagnostics становится
ясно, что этой весной резко снизилось количество выявлений некоторых видов рака.
К сожалению, это не связано с уменьшением заболеваемости. Также известно, что среднее
еженедельное число постановки диагноза рака молочной железы упало более чем на
половину в марте и начале апреля — число маммографических исследований в США в
середине апреля упало более чем в 20 раз, колоноскопических обследований — в
шесть раз. Восстановление произошло только к июлю.
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