Пандемия косвенно спровоцировала рост онкологических заболеваний - американские ученые

Эпидемия коронавируса привела к задержке выявления других опасных заболеваний, в том числе и онкологии. Об этом пишет WSJ.

Источник: medikom.ua

Так, известно, что из-за карантинных ограничений сотни тысяч диагностических процедур в онкологии были перенесены, в результате чего был потерян операбельный момент, а также благоприятное время для проведения облучения, химио- и иммунотерапии. А в свете того, что многие виды рака прогрессируют очень быстро, потерянное в лечении время означает меньшую выживаемость, меньшее количество ремиссий и более короткий период жизни онкобольного.

По оценке директора Национального института онкологии США (NCI) Нормана Шарплесса, полный эффект от отсутствия диагностики человечество будет наблюдать последующие десять лет.

По его словам, пропущенные и отсроченные диагностические мероприятия могут привести примерно к 10 тысячам дополнительных смертей только от рака груди и толстой кишки в течение следующих 10 лет.

Также, по данным, предоставленным "Онкологической клиникой 21 столетия", которая имеет 300 отделений по всей территории США — около 18% диагностированных пациентов с раком груди в текущем году имели одну из последних стадий заболевания, по сравнению с 12% за весь 2019 год.

Кроме того, в этом году клиника зафиксировала резкий рост количества больных с раком дыхательных путей, выявленных на более поздних стадиях.

По статистике, предоставленной американской лабораторией Quest Diagnostics становится ясно, что этой весной резко снизилось количество выявлений некоторых видов рака. К сожалению, это не связано с уменьшением заболеваемости. Также известно, что среднее еженедельное число постановки диагноза рака молочной железы упало более чем на половину в марте и начале апреля — число маммографических исследований в США в середине апреля упало более чем в 20 раз, колоноскопических обследований — в шесть раз. Восстановление произошло только к июлю.

"Из этого следует, что в США остается множество людей с неустановленными опухолями", — утверждает медицинский директор Quest Харви Кауфмана.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, какой продукт помогает снизить "плохой" холестерин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!