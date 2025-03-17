Опухоль чуть не задушила трехмесячную девочку: что произошло во Львове

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Недилько Ксения
Маленькая жительница Ровно Варвара – очень желанный и первый ребенок в семье. Когда родители выкладывали своего новорожденного первенца на животик, то девочка начинала как-то странно кряхтеть. Медики подумали, что это из-за слабых грудных мышц и назначили младенцу лечебную физкультуру.
Варвара, у которой обнаружили опухоль
Медики областной больницы обнаружили у младенца врожденное прогрессирующее опухоль нижней доли левого легкого. На тот момент Варвара уже имела III высшую степень дыхательной недостаточности. Опухоль давила на дыхательные органы и сместила сердце в правую сторону. То билось как безумное, словно ребенок бежал марафон: 200 ударов в минуту за нормы в 120-140 для детей его возраста. Ребенок угасал на глазах.
Каретой скорой Варвару срочно повезли из Ровно во Львов, в самую большую детскую больницу в западных областях — Святого Николая. Там малыша сразу забрали в операционную.
Варваре полностью удалили опухоль вместе с пораженной частицей левого легкого. А ее сердце вернулось на свое место. Теперь она здоровая девочка! А единственным следствием болезни, который едва не убил ребенка, станет то, что в будущем он вряд ли сможет стать профессиональной спортсменкой.
Чтобы оперировать таких пациентов как Варвара с более высокими шансами на успех, хирургам нужны высокотехнологичные устройства и инструменты. Среди них – электролигирующий генератор. Этот аппарат используется для герметизации сосудов и значительно уменьшает кровопотерю во время операции, что особенно критично при спасении младенцев .
Напомним, портал "Комментарии" писал , что во Львове спасли младенца с раком почки, который родился преждевременно.
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