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Около половины сотрудников Microsoft больше не вернутся в офисы

Удаленно смогут работать не все сотрудники компании, некоторым обязательно нужно быть физически на рабочем месте

сегодня, 21:57
Автор:

Татьяна Веремеева

Компания Microsoft позволит большему числу своих сотрудников постоянно работать из дома. Об этом в компании заявили в прошлую пятницу, пишет The Verge.

Около половины сотрудников Microsoft больше не вернутся в офисы

В то время как подавляющее большинство сотрудников Microsoft все еще работают из дома во время продолжающейся пандемии, производитель программного обеспечения представил руководство "гибридное рабочее место" внутри компании, которое позволит сотрудникам продолжать работу из дому, после окончания карантина из-за коронавируса.

Издание сообщает, что Microsoft теперь позволит сотрудникам свободно работать из дома менее 50 процентов своей рабочей недели, а менеджеры, смогут полностью перейти на удаленную работу. Сотрудники, которые выберут вариант постоянной удаленной работы, откажутся от назначенного им офисного пространства, но все равно будут иметь возможность использовать рабочие места в офисе Microsoft.

В то же время, не все сотрудники компании смогут перейти на удаленную работу. Microsoft выделяет несколько ролей, которые по-прежнему требуют, чтобы сотрудники постоянно находились в офисе. В частности, это касается сотрудников, которые работают в аппаратных лабораториях, центры обработки данных и сотрудники которые занимаются обучением. Кроме того, сотрудникам позволят работать из-за границы, если это не будет им мешать полноценно выполнять свои обязанности.

В то же время система льгот и бонусов в компании изменится вместе с переходом на удаленную работу. Microsoft будет покрывать расходы на домашний офис для постоянных удаленных сотрудников, но все, кто решит переехать из офисов Microsoft, должны будут покрыть свои собственные расходы на переезд. Вместе с переходом на удаленную работу сотрудники получат больше возможностей для того, чтобы самостоятельно распределять свое рабочее время, также они смогут договориться с руководством о частичной занятости.

Переход Microsoft к более гибкой работе происходит через несколько месяцев после того, как компания уведомила сотрудников о том, что ее офисы в США не откроются раньше января 2021 года. Microsoft первоначально разрешила своим сотрудникам работать из дома еще в марте.

Microsoft не одинока в том, что позволяет сотрудникам постоянно работать удаленно. Десятки тысяч сотрудников Facebook также перешли на удаленную работу, при этом гендиректор компании Марк Цукерберг заявили, что больше половины из них смогут работать дистанционно и после окончания карантина.

Напомним, Минцифры и Microsoft анонсировали внедрение программы Azure Expansion Program и ускорение цифровой трансформации Украины. Данный проект включает развитие облачных сервисов Azure на сумму более 500 млн долларов США.


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