Обновили список государств с наивысшим уровнем риска для путешествий: в какие страны следует избегать поездок

В понедельник Центры по контролю и профилактике заболеваний США обновили список стран с высоким риском для путешествий через Covid-19. Об этом сообщает CNN.

Памятник инков Мачу-Пикчу является самым известным туристическим местом в Перу - CNN.

В общей сложности CDC добавил 15 новых стран к уровню 4, или "очень высокому" риску, демонстрируя постоянное влияние варианта коронавируса Omicron на мир прямо сейчас. На прошлой неделе к уровню 4 было добавлено 22 государства.

CDC размещает государство на уровне 4, когда за последние 28 дней зарегистрировано более 500 случаев на 100 000 жителей. CDC советует путешественникам избегать поездок в страны 4 уровня.

На этой неделе добавлено 15 мест:

Колумбия

Коста-Рика

Доминиканская Республика

Фиджи

Гваделупа

Ямайка

Кувейт

Монголия

Нигер

Перу

Румыния

Сен-Бартельми

Сен-Мартен

Тунис

Объединенные Арабские Эмираты

На прошлой неделе 14 из 15 направлений находились на уровне 3, который считается высоким риском из-за Covid-19.

Список 4 уровня теперь содержит около 120 стран. В начале января было около 80 направлений, что продемонстрировало быстрое распространение варианта Omicron.

CDC не включает Соединенные Штаты в свой список рекомендаций, но он был помечен цветом на уровне 4 на карте агентства уровней риска путешествий.

В своем широком руководстве по путешествиям CDC рекомендовал избегать каких-либо международных поездок до тех пор, пока вы не будете полностью вакцинированы.

В то время как на этой неделе большая часть Карибского бассейна переходит на уровень 4, почти вся Европа остается там уже в течение недель или месяцев. Эти места включают некоторые из самых больших стран континента.

Франция

Германия

Греция

Исландия

Ирландия

Италия

Испания

Великобритания

Румыния является единственным новым европейским дополнением к уровню 4 на этой неделе.

Как сообщали ранее "Комментарии", ученые заявили, что четвертой дозы вакцины недостаточно для защиты от "Омикрона".

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