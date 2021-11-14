О чем следует помнить вакцинированным: рассказывает врач-инфекционист

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Козлова Альбіна
Вспышка коронавируса продолжается, фото из открытых источников
Количество инфицированных коронавирусной инфекцией продолжает расти. Мы спросили у Юрия Жигарева, врача-инфекциониста высшей категории, кандидата медицинских наук, правда ли что дети труднее переносят коронавирусную инфекцию, нужно ли прививаться еще и от гриппа и сколько времени формируется иммунитет после вакцинации.
По словам врача-инфекциониста, действительно сейчас стало больше детей болеть, поскольку Дельта-вариант поражает и молодых людей, а не только взрослое население. Это одно из отличий нового штамма от того вируса, каким украинцы инфицировались в 2020 году.
Однако люди из групп риска, имеющие сопутствующие хронические заболевания, все же тяжелее переносят болезнь, чем подростки и молодежь. Ведь гипертоническая болезнь, диабет, ожирение и другие хронические болезни являются провоцирующими факторами для более тяжелого течения COVID-19. Чем больше возраст пациента, тем тяжелее течение и тем сложнее делать прогнозы.
Вакцинацию от гриппа нужно было начинать делать еще в августе-сентябре, считает Юрий Жигарев. Поскольку иммунитету нужно время, чтобы выработать антитела к гриппу. Вакцинироваться можно и сегодня. Впрочем, в прошлом эпидемическом сезоне в Украине гриппа практически не было.
С другой стороны, на фоне того, что сейчас все больницы перегружены больными и повышается уровень заболеваемости на COVID-19 среди детей, то нужно делать все возможное, чтобы не было еще и больных гриппом, убежден врач.
Украинцам следует помнить, что при любой прививке иммунитет вырабатывается минимум 2-3 недели, не важно, это грипп, это коронавирус или другая вакцина. Поэтому врачи и советовали делать прививки раньше, а не в разгар эпидемии.
Когда человек только что получил прививку вакциной, он уязвим. Поэтому не следует думать, что если привили, то сразу защищены.
То есть, человек сделал первую прививку, далее должен выдержать интервал, далее вторую прививку и после этого иммунитет будет формироваться в течение, как минимум, трех недель. Таким образом, это уже пройдет два месяца и даже больше с момента первого укола. Поэтому украинцам следует помнить об этом и продолжать соблюдать ограничения — без нужды не путешествовать, носить маску, держать дистанцию, пока организм вырабатывает иммунитет.
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