О чем следует помнить вакцинированным: рассказывает врач-инфекционист

Вспышка коронавируса продолжается, фото из открытых источников

Количество инфицированных коронавирусной инфекцией продолжает расти. Мы спросили у Юрия Жигарева, врача-инфекциониста высшей категории, кандидата медицинских наук, правда ли что дети труднее переносят коронавирусную инфекцию, нужно ли прививаться еще и от гриппа и сколько времени формируется иммунитет после вакцинации.

По словам врача-инфекциониста, действительно сейчас стало больше детей болеть, поскольку Дельта-вариант поражает и молодых людей, а не только взрослое население. Это одно из отличий нового штамма от того вируса, каким украинцы инфицировались в 2020 году.

Однако люди из групп риска, имеющие сопутствующие хронические заболевания, все же тяжелее переносят болезнь, чем подростки и молодежь. Ведь гипертоническая болезнь, диабет, ожирение и другие хронические болезни являются провоцирующими факторами для более тяжелого течения COVID-19. Чем больше возраст пациента, тем тяжелее течение и тем сложнее делать прогнозы.

Вакцинацию от гриппа нужно было начинать делать еще в августе-сентябре, считает Юрий Жигарев. Поскольку иммунитету нужно время, чтобы выработать антитела к гриппу. Вакцинироваться можно и сегодня. Впрочем, в прошлом эпидемическом сезоне в Украине гриппа практически не было.

"Что касается ситуации на сегодняшний день, то трудно сказать. В том году у нас гриппа практически не было. Есть много теорий, гипотез, почему это так произошло. Как будет в этом году, никто уверенно сказать не может. Будет ли рост количества заболевших гриппом или не будет", — говорит инфекционист.

С другой стороны, на фоне того, что сейчас все больницы перегружены больными и повышается уровень заболеваемости на COVID-19 среди детей, то нужно делать все возможное, чтобы не было еще и больных гриппом, убежден врач.

Украинцам следует помнить, что при любой прививке иммунитет вырабатывается минимум 2-3 недели, не важно, это грипп, это коронавирус или другая вакцина. Поэтому врачи и советовали делать прививки раньше, а не в разгар эпидемии.

Когда человек только что получил прививку вакциной, он уязвим. Поэтому не следует думать, что если привили, то сразу защищены.

" Точно так же вы будете не защищены и сегодня, и завтра, и послезавтра. Ваш иммунитет станет реагировать на вакцину постепенно и степень защиты будет повышаться в течение недель. От COVID-19 нужно делать две прививки. То есть только через три недели после ВТОРОЙ прививки у вас может быть максимальный уровень защиты ", — отметил Юрий Жигарев.

То есть, человек сделал первую прививку, далее должен выдержать интервал, далее вторую прививку и после этого иммунитет будет формироваться в течение, как минимум, трех недель. Таким образом, это уже пройдет два месяца и даже больше с момента первого укола. Поэтому украинцам следует помнить об этом и продолжать соблюдать ограничения — без нужды не путешествовать, носить маску, держать дистанцию, пока организм вырабатывает иммунитет.

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