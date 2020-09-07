ВООЗ призвал готовиться к новой пандемии

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Дмитрий Симоненко
Глава Всемирной организации охраны здоровья Тедрос Аданом
Гебрейесус призвал страны готовиться к новой пандемии. С таким предостережением
он обратился к мировому сообществу во время сегодняшнего брифинга.
Гебрейесус заявил о том, что нынешняя пандемия, вызванная
COVID-19, не является
последней, поэтому к последующим мир должен подготовиться заблаговременно.
Источник: uhahaberajansi.com
"Это не
последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются,
по сути, частью жизни", - подчеркнул гендиректор ВООЗ.
От лидеров
стран он потребовал привести систему здравоохранения к приходу следующей
эпидемии в большую готовность.
Ранее глава
ВООЗ заявлял, что бесконтрольная отмена карантинных ограничений, которые были
введены из-за пандемии заболеваний, вызванных COVID-19, может привести к настоящей катастрофе в мире.
Кроме того, ранее чиновник подчеркнул, что заболеваемость коронавирусом не зависит
от времени года.
Ранее портал
"Комментарии" писал о том, что представители ВООЗ развенчали популярные мифы о
коронавирусе.
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