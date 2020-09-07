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ВООЗ призвал готовиться к новой пандемии

По словам главы ВООЗ, нынешняя пандемия, вызванная COVID-19, не является последней, поэтому к последующим мир должен подготовиться заблаговременно

сегодня, 19:05
Автор:

Дмитрий Симоненко

Глава Всемирной организации охраны здоровья Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны готовиться к новой пандемии. С таким предостережением он обратился к мировому сообществу во время сегодняшнего брифинга.

Гебрейесус заявил о том, что нынешняя пандемия, вызванная COVID-19, не является последней, поэтому к последующим мир должен подготовиться заблаговременно.

ВООЗ призвал готовиться к новой пандемии

Источник: uhahaberajansi.com

"Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни", - подчеркнул гендиректор ВООЗ.

От лидеров стран он потребовал привести систему здравоохранения к приходу следующей эпидемии в большую готовность.

Ранее глава ВООЗ заявлял, что бесконтрольная отмена карантинных ограничений, которые были введены из-за пандемии заболеваний, вызванных COVID-19, может привести к настоящей катастрофе в мире. Кроме того, ранее чиновник подчеркнул, что заболеваемость коронавирусом не зависит от времени года.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что представители ВООЗ развенчали популярные мифы о коронавирусе.


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