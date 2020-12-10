Названы основные признаки рака глаза

Медики назвали симптомы, по которым можно диагностировать онкозаболевания глазного яблока на раннем этапе. Среди признаков, которые свидетельствуют о новообразовании, названы:

ФОТО: Из открытых источников

- Размытое изображение. Полностью или в определенных углах зрения.

- Выпадение ресниц.

- Ухудшение зрения – этот симптом люди часто игнорируют, ссылаясь на долгое время у монитора.

- Пятна в поле зрения очень часто свидетельствуют о перерождении глазного яблока.

- Выпуклость или дискомфорт в области глаза.

- Болевые или режущие ощущения в области глаза.

- Образование пятен в глазу или на поверхности века.

- Изменение формы или внешнего вида глаза.

- Слезотечение или кровянистые выделения из глаза.

При появлении любого из этих признаков или их комбинации медики настоятельно рекомендуют пройти консультацию офтальмолога.

Напомним, "Комментарии" писали, что диетологи отмечают, что употребление этих продуктов по утрам предотвратит множество заболеваний. Наверняка вы знаете, что определенные продукты для завтрака могут наполнить вас энергией, а также улучшить общее состояние здоровья. Американские диетологи отмечают, что правильное питание по утрам может помочь вам прожить более долгую жизнь, предотвратив определенные заболевания и укрепив иммунную систему.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!