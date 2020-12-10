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Названы основные признаки рака глаза

При появлении любого из этих признаков или их комбинации медики настоятельно рекомендуют пройти консультацию офтальмолога

сегодня, 22:45
Автор:

Ольга Чародий

Медики назвали симптомы, по которым можно диагностировать онкозаболевания глазного яблока на раннем этапе. Среди признаков, которые свидетельствуют о новообразовании, названы:

Названы основные признаки рака глаза

ФОТО: Из открытых источников

-        Размытое изображение. Полностью или в определенных углах зрения.

-        Выпадение ресниц.

-        Ухудшение зрения – этот симптом люди часто игнорируют, ссылаясь на долгое время у монитора.

-        Пятна в поле зрения  очень часто свидетельствуют о перерождении глазного яблока.

-        Выпуклость или дискомфорт в области глаза.

-        Болевые или режущие ощущения в области глаза.

-        Образование пятен в глазу или на поверхности века.

-        Изменение формы или внешнего вида глаза.

-        Слезотечение или кровянистые выделения из глаза.

При появлении любого из этих признаков или их комбинации медики настоятельно рекомендуют пройти консультацию офтальмолога.

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Источник: https://www.b-g.by/news
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