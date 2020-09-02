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Назван ТОП симптомов COVID-19

Главный санврач Украины назвал рейтинг симптомов коронавирусной болезни

сегодня, 12:27
Автор:

Таисия Ерохина

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко среди главных симптомов коронавирусной болезни отметил лихорадку, сухой кашель и затрудненное дыхание. Об этом он рассказал на брифинге 2 сентября.

Как пояснил врач, симптомы могут быть как сильно выражены, так и нет. Более того, заболевание может длиться вообще без симптомов.

Назван ТОП симптомов COVID-19

"Три главных симптома, которые признаны центрами по контролю за заболеваемостью - это лихорадка (повышение температуры), сухой кашель и затруднение дыхания", - заявил Ляшко.

По словам Ляшко, Всемирная организация здравоохранения составила рейтинг симптомов COVID-19. Так, лихорадку зафиксировали у 88% всех больных, сухой кашель - 67%, слабость - 38%, затруднение дыхания - 18%, боль в горле - 13%, головную боль - 13%, боль в мышцах, ощущение холода, тошноту и рвоту - 5-10%.

Кроме того, иногда у больных наблюдаются насморк, диарея и кашель с кровью. А среди симптомов-катализаторов - потеря ощущения вкуса и запаха. Последние сразу указывают на заболевание COVID-19.

Напомним, в Минздраве рассказали, имеет ли право работодатель запретить сотруднику проходить самоизоляцию.


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