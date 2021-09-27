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Настоящее происхождение COVID-19: в ВОЗ снова начнут расследование

Специалисты будут выяснять, как предотвратить последующие вспышки коронавирусного заболевания

сегодня, 10:13
Автор:

Елизавета Черных

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) хотят возобновить расследование происхождения COVID-19. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Настоящее происхождение COVID-19: в ВОЗ снова начнут расследование

Настоящее происхождение COVID-19: в ВОЗ снова начнут расследование - фото из открытых источников

Отмечается, что в расследовании будут принимать участие 20 ученых, в числе которых и специалисты по лабораторной безопасности, генетике, а также эксперты по болезням животных. Специалисты будут выяснять, как предотвратить последующие вспышки коронавирусного заболевания. 

Кроме того, исследователи планируют установить, влияет ли поведение людей на возникновение новых болезней. 

Учены также намерены расследовать причины нынешней пандемии COVID-19, в том числе и ее возможное искусственное происхождение. 

Группа экспертов будет работать не только в Китае, а и в других странах . 

Напомним, что в конце августа президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену предоставили отчет разведки страны о возможном происхождении COVID-19. В документе не содержится убедительных доказательств ни одной из теорий. 

Ранее эксперты для издания "Комментарии" рассказывали, о чём свидетельствует расследование разведки США и какие у него могут быть последствия. Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун считает, что если информация об искусственном происхождении вируса подтвердится, это серьезно ударит по позициям Китая на мировой арене. Политолог-международник, бизнес-аналитик Георгий Кухалейшвили не сомневается: если будет доказано, что причиной пандемии стала утечка вируса из лаборатории в Ухане, то это станет подходящим поводом для антикитайской информационной кампании.


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Источник: https://health.unian.net/worldnews/voz-snova-vozmetsya-za-rassledovanie-proishozhdeniya-covid-19-poslednie-novosti-11557996.html?_gl=1*h3s96u*_ga*MTAyNzQzMTE1Ny4xNjIxNjA3ODA4*_ga_P6EEJX21DY*MTYzMjcyMjUzNy4yMy4wLjE2MzI3MjI1MzcuNjA.*_ga_JLSK4Y8K67*MTYzMjcyM
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