Насколько опасна мутация коронавируса: ответ экспертов

Когда вирус реплицируется, то есть создает копии самого себя, в новых копиях могут происходить незначительные изменения, которые называют мутациями. Так происходит и в случае с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

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По данным специалистов ЦОЗ, скорость мутации вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19 меньше, чем у других вирусов, таких как ВИЧ или вирус гриппа. Объясняется, что это чаще связано с тем, что у SARS-CoV-2 есть внутренний механизм исправления ошибок при создании новых копий.

Периодически мутации приводят к появлению нового варианта вируса — он лучше приспособлен к окружающим условиям по сравнению с исходным, поэтому этот вариант становится доминантным. В ЦОЗ говорят, что такой естественный процесс отбора "успешных" вариантов происходит у всех вирусов и называется их эволюцией.

В случае, когда вирус меняется так сильно, что перестает быть похожим на исходный, это негативно сказывается на разработанных вакцинах и диагностических тестах. ВОЗ тщательно наблюдает за процессом эволюции вируса SARS-CoV-2. Поскольку в случае возникновения такой ситуации придется принимать меры для предотвращения распространения нового варианта вируса.

В ЦОЗ заверили, что пока вирус SARS-CoV-2 потерпел очень незначительные мутации, и его изменения на данный момент не сказываются на эффективности имеющихся средств диагностики, лекарственных препаратов и разрабатываемых вакцин.

Как сообщал портал "Комментарии", исследования показывают, что у большинства людей, перенесших коронавирус, вырабатываются специфические антитела, но это не всегда защищает от повторных случаев заражения. Медики объяснили, почему человек может заболеть коронавирусом повторно и кто находится в зоне риска.

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