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Нардеп предложил публично отчитываться о количестве вакцинированных работников

Михаил Радуцкий подчеркнул, что некоммерческие учреждения и организации должны публично отчитываться о количестве вакцинированных работников

сегодня, 08:19
Автор:

Козлова Альбіна
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По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, новая волна заболеваемости коронавирусом ожидается в Украине с середины февраля 2022 года. Поэтому глава Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий отметил важность вакцинации населения от СOVID-19. Поскольку вакцинация предохраняет от тяжелого протекания коронавирусной болезни в случае инфицирования штаммом "Омикрон".

Нардеп предложил публично отчитываться о количестве вакцинированных работников

Вакцинация от COVID-19, фото из открытых источников

Кроме того, с 17 января неакцинированные работники в сфере медицины, коммунальных предприятий и учреждений, а также госслужащие органов местного самоуправления будут отстраняться от работы. Однако пока что публично отчитываются лишь о количестве привитых учителей и медиков.

"А какой уровень вакцинации в "Укрзалізниці", "Укрпочте", министерствах, государственных администрациях? Предлагаю руководителям всех государственных структур и предприятий до Нового года публично отчитаться о проценте привитых от СOVID-19 и мерах, предпринимаемых для убеждения других сотрудников", — написал депутат.

Также он отметил усиление ответственности за невыполнение решений Правительства и Министерства здравоохранения в отношении карантинных мер и вакцинации.

Как сообщал портал "Комментарии", в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел ответили на журналистский запрос портала "Комментарии" о численном составе ГАИ и количестве вакцинированных работников ГАИ.

Также мы писали, что в Минздраве на журналистские запросы о сроке годности вакцин, как ведут статистику относительно имеющихся побочных эффектов от вакцинации, связанных с ней смертельных случаев, а также который в Украине фиксировали уровень заболеваемости и смертности от гриппа на протяжении последних нескольких лет, не ответили.


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Источник: https://www.facebook.com/radutskyy
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