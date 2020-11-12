На улицу после разрешения - Греция вводит комендантский час

В связи с резким увеличением числа больных на COVID-19, Греция прибегает к жестким мерам и вводит комендантский час. Он начнет действовать с 13 ноября. В ыход на улицу будет ограничено с девяти вечера до пяти утра. Такую информацию предоставило онлайн-издание Ekathimerini.

Фото: livejournal

В это время на улицу выходить можно только отдельным группам людей: гражданам, которым нужно на работу, владельцам животных — чтобы выгулять домашних любимцев, а также тем, кому это необходимо по состоянию здоровья.

Чтобы выйти в этот промежуток времени, нужно отправить SMS на специальный номер. Работникам необходимо иметь при себе документ от работодателя с указанными часами работы.

Напомним, что за весь период пандемии в Греции зафиксировано 63 321 случай инфицирования коронавирусом. Карантин ввели из-за рекордной смертность и заболеваемости — соответственно 43 и 2752 случая.

С начала пандемии в Украине зафиксировано — 500 865 случаев заражения Covid-19, из них 11 057 случаев — за предыдущие сутки.

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