На Сумщине у ребенка обнаружили опасную инфекцию: первые симптомы туляремии

Язык
Coinspot 04.12.2020
BTC/USD
18984.35
ETH/USD
592.29
LTC/USD
85.31
НБУ 04.12.2020
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
34.65
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
В Сумской области у мальчика подозрение на туляремию. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook.
Фото из открытых источников
Сообщается, что это особо опасное инфекционное заболевание, передающееся от животных к людям. Если больному не оказать вовремя медицинскую помощь, могут возникнуть серьезные осложнения или даже наступит смерть.
Как отмечается в сообщении, случай подозрения на туляремию обнаружили у 13-летнего мальчика. У него 14 ноября повысилась температура тела, увеличились лимфатические узлы и появилась боль в горле. В тот же день больной обратился к медикам. Отмечается, что областной лабораторный центр и Госпотребслужба принимают необходимые меры по недопущению распространения заболевания в регионе.
Основной источник инфекции для человека — это ондатры, крысы, мыши, суслики, зайцы. Переносчиками являются иксодовые и гамазовые клещи, блохи, слепни, комары, москиты и др. Человек подхватывает инфекцию при контакте с больными животными, укусе переносчика, употреблении зараженных продуктов и воды и даже через дыхательные пути (например, во время обработки зараженных зерновых продуктов, фуража).
Симптомы туляремии:
— увеличение лимфоузлов;
— повышение температуры тела до 38-40 градусов;
— сильная головная боль;
— общая слабость;
— головокружение, нарушение сознания;
— боль в мышцах;
— тошнота;
— рвота;
— покраснение лица и глаз;
— сыпь, которая на 8-12-й день болезни шелушится и может привести к пигментации кожи.
Как ранее сообщалось, в Одессе зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Объявлен карантин.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости