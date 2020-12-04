На Сумщине у ребенка обнаружили опасную инфекцию: первые симптомы туляремии

В Сумской области у мальчика подозрение на туляремию. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook.

Фото из открытых источников

Сообщается, что это особо опасное инфекционное заболевание, передающееся от животных к людям. Если больному не оказать вовремя медицинскую помощь, могут возникнуть серьезные осложнения или даже наступит смерть.

Как отмечается в сообщении, случай подозрения на туляремию обнаружили у 13-летнего мальчика. У него 14 ноября повысилась температура тела, увеличились лимфатические узлы и появилась боль в горле. В тот же день больной обратился к медикам. Отмечается, что областной лабораторный центр и Госпотребслужба принимают необходимые меры по недопущению распространения заболевания в регионе.

Основной источник инфекции для человека — это ондатры, крысы, мыши, суслики, зайцы. Переносчиками являются иксодовые и гамазовые клещи, блохи, слепни, комары, москиты и др. Человек подхватывает инфекцию при контакте с больными животными, укусе переносчика, употреблении зараженных продуктов и воды и даже через дыхательные пути (например, во время обработки зараженных зерновых продуктов, фуража).

Симптомы туляремии:

— увеличение лимфоузлов;

— повышение температуры тела до 38-40 градусов;

— сильная головная боль;

— общая слабость;

— головокружение, нарушение сознания;

— боль в мышцах;

— тошнота;

— рвота;

— покраснение лица и глаз;

— сыпь, которая на 8-12-й день болезни шелушится и может привести к пигментации кожи.

Как ранее сообщалось, в Одессе зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Объявлен карантин.

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