kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 31.08.2020

BTC/USD

11748.97

ETH/USD

436.25

LTC/USD

61.61

НБУ 31.08.2020

USD/UAH

27.71

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина МОЗ: Фармацевтические компании Украины могут производить 30-40 миллионов вакцин от коронавируса в год
commentss НОВОСТИ Все новости

МОЗ: Фармацевтические компании Украины могут производить 30-40 миллионов вакцин от коронавируса в год

Со слов главы Минздрава, Украина имеет весь потенциал для восстановления производства отечественных вакцин

сегодня, 21:33
Автор:

Дмитрий Симоненко

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов анонсировал возможность производства в стране вакцин против коронавирусной инфекции в количестве 30-40 миллионов доз в год. Об этом он заявил в интервью журналистам телеканала "Украина-24".

"Если мы говорим о производстве вакцин, мы действительно рассматриваем эти возможности. Мы пообщались с нашими большими фармацевтическими предприятиями, которые имеют линии по производству вакцин. Если бы они работали на полную мощность, то я думаю, что это около 30-40 млн доз вакцин от коронавируса в год, которые они уже могут производить", - заявил он.

МОЗ: Фармацевтические компании Украины могут производить 30-40 миллионов вакцин от коронавируса в год

Фото: из открытых источников

Также чиновник подчеркнул, что у Украины имеется весь потенциал для восстановления производства отечественных вакцин.

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова к международному сотрудничеству в сфере изготовления вакцин от коронавирусной инфекции.

Ранее "Комментарии" писали о том, когда в Украине появится вакцина от COVID-19.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!