МОЗ: Фармацевтические компании Украины могут производить 30-40 миллионов вакцин от коронавируса в год

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Дмитрий Симоненко
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов анонсировал возможность производства в
стране вакцин против коронавирусной инфекции в количестве 30-40 миллионов доз в
год. Об этом он заявил в интервью журналистам телеканала "Украина-24".
"Если
мы говорим о производстве вакцин, мы действительно рассматриваем эти
возможности. Мы пообщались с нашими большими фармацевтическими предприятиями, которые имеют
линии по производству вакцин. Если бы они работали на полную мощность, то я
думаю, что это около 30-40 млн доз вакцин от коронавируса в год, которые они
уже могут производить", - заявил он.
Фото: из открытых источников
Также чиновник
подчеркнул, что у Украины имеется весь потенциал для восстановления производства отечественных
вакцин.
В свою
очередь Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова к международному
сотрудничеству в сфере изготовления вакцин от коронавирусной инфекции.
Ранее "Комментарии"
писали о том, когда в Украине появится вакцина от COVID-19.
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