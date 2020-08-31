МОЗ: Фармацевтические компании Украины могут производить 30-40 миллионов вакцин от коронавируса в год

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов анонсировал возможность производства в стране вакцин против коронавирусной инфекции в количестве 30-40 миллионов доз в год. Об этом он заявил в интервью журналистам телеканала "Украина-24".

"Если мы говорим о производстве вакцин, мы действительно рассматриваем эти возможности. Мы пообщались с нашими большими фармацевтическими предприятиями, которые имеют линии по производству вакцин. Если бы они работали на полную мощность, то я думаю, что это около 30-40 млн доз вакцин от коронавируса в год, которые они уже могут производить", - заявил он.

Фото: из открытых источников

Также чиновник подчеркнул, что у Украины имеется весь потенциал для восстановления производства отечественных вакцин.

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова к международному сотрудничеству в сфере изготовления вакцин от коронавирусной инфекции.

Ранее "Комментарии" писали о том, когда в Украине появится вакцина от COVID-19.

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