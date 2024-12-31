Мощнейшая магнитная буря ударит перед Новым годом: как подготовиться

В последний день 2024 года украинцы столкнутся с последствиями семибалльной магнитной бури. Геомагнитный шторм 31 декабря по классификации считается очень сильным возмущением магнитного поля Земли. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Meteoagent, отслеживающий солнечную активность.

Магнитные бури накроют Землю 31 декабря и 1 января, ырачи рекомендуют отказаться от новогодних злоупотреблений. Фото: из открытых источников

Магнитное поле Земли во вторник, 31 декабря, будет находиться под влиянием повышенной солнечной активности. Сила воздействия магнитной бури будет соответствовать К-индексу 7 (красный уровень). В среду, 1 января, негативное влияние солнечной активности снизится, но все равно останется на "красном" уровне. Прогнозируется магнитная буря с К-индексом 5.

Врачи отмечают, что люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы особенно чувствительны к изменениям погодных условий. Чтобы минимизировать их влияние, важно укреплять адаптивные возможности организма. Это можно достичь простыми и естественными способами: соблюдением правильного режима сна и отдыха, увеличением времени, проведенного на свежем воздухе с умеренными физическими нагрузками, сбалансированным питанием, а также приемом поливитаминов, подобранных по рекомендации доктора.

Это глобальные рекомендации. А вот советы для метеочувствительных, которые помогут максимально облегчить состояние в конкретный день, подготовиться к магнитной бури и избежать чувства тревоги по поводу того, что вам может стать плохо. Правда, часть рекомендаций плохо согласуется с новогодним застольем, но здоровье дороже:

соблюдайте режим дня и питания;

не употребляйте острое, соленое, жирное, алкоголь и снизьте количество кофе;

гуляйте на свежем воздухе;

держите под рукой таблетки от головной боли, контролируйте артериальное давление;

избегайте конфликтов и стрессовых ситуаций.

Бури различаются по своей интенсивности, зависящей от вспышек на Солнце. Небольшие магнитные колебания почти не ощутимы и классифицируются по значению К-индекса 2 или 3. Бури с К-индексом 4 – уже ощущаются.

Напомним, что портал "Комментарии" дал подробный прогноз магнитных бурь на январь 2025 годя.