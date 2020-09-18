Минздрав ввел новые правила самоизоляции: что изменилось

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Таисия Ерохина
В Украине тем, кто прошел двухнедельную самоизоляцию, после можно не делать ПЦР-тестирование, если отсутствуют симптомы коронавирусной болезни. О таких изменениях в стандарте оказания медицинской помощи при COVID-19 сообщил во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.
Добавим, что решение также касается школьников, которые из-за инфицирования одного из учеников класса были отправлены на самоизоляцию.
Степанов отметил, что такой шаг поможет разгрузить государственные лаборатории, проводящие тестирования.
Напомним, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование. Известно, какие населенные пункты оказались в "красной" зоне.
Ранее в Минздраве объяснили, как проголосовать больным коронавирусом.
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