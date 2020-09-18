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Минздрав ввел новые правила самоизоляции: что изменилось

Таким образом министерство планирует разгрузить лаборатории, где делают тестирования

сегодня, 12:07
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине тем, кто прошел двухнедельную самоизоляцию, после можно не делать ПЦР-тестирование, если отсутствуют симптомы коронавирусной болезни. О таких изменениях в стандарте оказания медицинской помощи при COVID-19 сообщил во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

Минздрав ввел новые правила самоизоляции: что изменилось

"Если человек находился 14 дней в самоизоляции, и у него нет ни одного симптома коронавирусной болезни, то после не нужно делать тест. Если человек идет на плановую госпитализацию, то ПЦР-тест тоже делать не нужно. Однако если есть признаки ОРВИ, то в таком случае врач может назначить ПЦР-тест", - рассказал глава Минздрава.

Добавим, что решение также касается школьников, которые из-за инфицирования одного из учеников класса были отправлены на самоизоляцию.

Степанов отметил, что такой шаг поможет разгрузить государственные лаборатории, проводящие тестирования.

Напомним, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование. Известно, какие населенные пункты оказались в "красной" зоне.

Ранее в Минздраве объяснили, как проголосовать больным коронавирусом.


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