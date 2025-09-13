logo

Минздрав провел тендер на закупку препаратов для лечения опиоидной зависимости, сэкономив 700 млн грн
commentss НОВОСТИ Все новости

Минздрав провел тендер на закупку препаратов для лечения опиоидной зависимости, сэкономив 700 млн грн

В рамках государственных программ Министерство здравоохранения обеспечивает лечебные учреждения препаратами заместительной поддерживающей терапии для пациентов с опиоидной зависимостью

13 сентября 2025, 11:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Благодаря проведенному открытому аукциону ожидаемая стоимость закупки была снижена на 59%, что позволит государству сэкономить бюджетные средства.

Минздрав провел тендер на закупку препаратов для лечения опиоидной зависимости, сэкономив 700 млн грн

Медицинские препараты. Фото: из открытых источников

В отличие от предыдущих лет, закупка лекарственных средств "метадона" и "бупренорфина" в этом году была прозрачной и обеспечивала равные и справедливые условия для участия всех компаний. Были соблюдены принципы публичных закупок и недискриминация участников в соответствии с действующим законодательством.

В Украине, как и во всем мире, проблему опиоидной зависимости решают с помощью препаратов метадон и бупренорфин. Такой подход является одним из самых эффективных: он предотвращает передозировку, снижает риск инфицирования ВИЧ и гепатитами, а также способствует стабилизации физического и психологического состояния пациентов.

26 августа 2025 года по заказу Министерства здравоохранения Украины ГП "Медзакупки Украины" объявило тендер UA-2025-08-26-012721-a на приобретение (на основании трехлетнего договора поставки) двух ключевых препаратов для заместительной терапии опиоидной зависимости — методона (2,5 8 мг). Ожидаемая стоимость предмета закупки составила 1199919447,15 грн без НДС.

Перед объявлением закупки прошла открытая и прозрачная рыночная консультация в международной системе SAP Ariba.

Также решено было объединить препараты в один лот, что позволяет оптимизировать закупку, избежать дублирования административных расходов, обеспечить экономию и эффективное использование бюджетных средств и обеспечить непрерывное лечение пациентов программ ЗПТ.

Для участия в закупке были приглашены компании с официальной лицензией Госликслужбы на работу с наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами. На сегодняшний день на территории Украины зарегистрированы лекарственные средства с действующими веществами метадон и бупренорфин выпускают только два производителя — ООО "КОРПОРАЦИЯ "ЗДОРОВЬЕ" и ОДО "Интерхим".

По результатам аукциона победителем выбран ООО "КОРПОРАЦИЯ "ЗДОРОВЬЕ" с тендерным ценовым предложением в размере 500 млн грн без НДС.

Как видно из результатов аукциона, экономия бюджетных средств составила 700 млн грн, что составляет 59% от ожидаемой стоимости закупки.

Благодаря своевременному и профессиональному вмешательству Минздрава Украины, привлекшего механизмы публичной закупки, предусмотренные Законом Украины, удалось избежать значительных переплат и хищения бюджетных средств.




