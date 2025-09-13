Минздрав провел тендер на закупку препаратов для лечения опиоидной зависимости, сэкономив 700 млн грн

Благодаря проведенному открытому аукциону ожидаемая стоимость закупки была снижена на 59%, что позволит государству сэкономить бюджетные средства.

Медицинские препараты. Фото: из открытых источников

В отличие от предыдущих лет, закупка лекарственных средств "метадона" и "бупренорфина" в этом году была прозрачной и обеспечивала равные и справедливые условия для участия всех компаний. Были соблюдены принципы публичных закупок и недискриминация участников в соответствии с действующим законодательством.

В Украине, как и во всем мире, проблему опиоидной зависимости решают с помощью препаратов метадон и бупренорфин. Такой подход является одним из самых эффективных: он предотвращает передозировку, снижает риск инфицирования ВИЧ и гепатитами, а также способствует стабилизации физического и психологического состояния пациентов.

26 августа 2025 года по заказу Министерства здравоохранения Украины ГП "Медзакупки Украины" объявило тендер UA-2025-08-26-012721-a на приобретение (на основании трехлетнего договора поставки) двух ключевых препаратов для заместительной терапии опиоидной зависимости — методона (2,5 8 мг). Ожидаемая стоимость предмета закупки составила 1199919447,15 грн без НДС.

Перед объявлением закупки прошла открытая и прозрачная рыночная консультация в международной системе SAP Ariba.

Также решено было объединить препараты в один лот, что позволяет оптимизировать закупку, избежать дублирования административных расходов, обеспечить экономию и эффективное использование бюджетных средств и обеспечить непрерывное лечение пациентов программ ЗПТ.

Для участия в закупке были приглашены компании с официальной лицензией Госликслужбы на работу с наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами. На сегодняшний день на территории Украины зарегистрированы лекарственные средства с действующими веществами метадон и бупренорфин выпускают только два производителя — ООО "КОРПОРАЦИЯ "ЗДОРОВЬЕ" и ОДО "Интерхим".

По результатам аукциона победителем выбран ООО "КОРПОРАЦИЯ "ЗДОРОВЬЕ" с тендерным ценовым предложением в размере 500 млн грн без НДС.

Как видно из результатов аукциона, экономия бюджетных средств составила 700 млн грн, что составляет 59% от ожидаемой стоимости закупки.

Благодаря своевременному и профессиональному вмешательству Минздрава Украины, привлекшего механизмы публичной закупки, предусмотренные Законом Украины, удалось избежать значительных переплат и хищения бюджетных средств.



