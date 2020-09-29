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Минздрав назвал пять компаний, с которыми ведет переговоры о закупке вакцины против COVID-19

Список компаний, с которыми Украина ведет переговоры, расширился

29 сентября 2020, 13:33
Автор:

Таисия Ерохина

По данным ВОЗ, сейчас в мире на третьей (завершающей) стадии клинических испытаний находятся восемь компаний, занимающихся разработкой вакцины против COVID-19. Об этом заявил во время брифинга 29 сентября министр здравоохранения Максим Степанов.

Минздрав назвал пять компаний, с которыми ведет переговоры о закупке вакцины против COVID-19

Сообщается, что в настоящее время Министерство здравоохранения Украины ведет переговоры с этими фармпроизводителями на получение вакцины, как только она будет зарегистрирована, для нашей страны. Среди этих компаний такие: Moderna Therapeutics Inc, Sinovac Biotech, представительства ООО "Джонсон и Джонсон Украина", BioNTech-Pfizer и AstraZeneca.

Отметим, что положительным прохождением последней стадии считается такой результат, когда вакцина при введении, прививке дает соответствующий титр антител и не позволяет инфицироваться вирусом.

Напомним, Украина является участником глобальной инициативы ВОЗ, в рамках которой создали альянс по совместному доступу к будущей вакцине от коронавируса — GAVI-Альянс (мировой альянс вакцинации). Стало известно, сколько по их плану Украина получит вакцин против COVID-19 бесплатно.


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