kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 31.08.2020

BTC/USD

11629.29

ETH/USD

427.06

LTC/USD

61.97

НБУ 31.08.2020

USD/UAH

27.71

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина Минздрав назвал лекарство, которое будет закупать для лечения COVID-19
commentss НОВОСТИ Все новости

Минздрав назвал лекарство, которое будет закупать для лечения COVID-19

В Минздраве рассказали, какое лекарство показало неплохие результаты при лечении коронавируса

сегодня, 12:49 comments544
Автор:

Таисия Ерохина

Министерство здравоохранения Украины решило закупить препарат "Ремдесивир", чтобы лечить с его помощью больных с диагнозом COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 31 августа.

Так, Минздрав инициировал постановление правительства о централизованных закупках лекарственного средства "Ремдесивир". Потому как этот препарат, рассказал министр, показал неплохие результаты при лечении коронавирусной инфекции.

Минздрав назвал лекарство, которое будет закупать для лечения COVID-19

Кроме того, Степанов отметил, что планом финансирования больниц была предусмотрена закупка лекарственных средств для лечения COVID-19. Общая сумма, предусмотренная на процесс лечения больных Национальной службой здоровья, составила 15,6 млрд гривен. Однако в Минздраве сообщили, что регулярно получают информацию о необеспеченности больниц нужными лекарственными средствами. Поэтому министерство будет инициировать ряд действий по проверке обеспечения больниц на этой неделе.

Напомним, в Украине четыре отечественные фармацевтические компании сейчас тестируют лекарственные средства для лечения больных коронавирусной болезнью. Известно, что это за препараты.

Ранее сообщалось, что Максим Степанов заявил, что Украина намерена изменить систему закупки лекарств.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!