Минздрав назвал лекарство, которое будет закупать для лечения COVID-19

Министерство здравоохранения Украины решило закупить препарат "Ремдесивир", чтобы лечить с его помощью больных с диагнозом COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 31 августа.

Так, Минздрав инициировал постановление правительства о централизованных закупках лекарственного средства "Ремдесивир". Потому как этот препарат, рассказал министр, показал неплохие результаты при лечении коронавирусной инфекции.

Кроме того, Степанов отметил, что планом финансирования больниц была предусмотрена закупка лекарственных средств для лечения COVID-19. Общая сумма, предусмотренная на процесс лечения больных Национальной службой здоровья, составила 15,6 млрд гривен. Однако в Минздраве сообщили, что регулярно получают информацию о необеспеченности больниц нужными лекарственными средствами. Поэтому министерство будет инициировать ряд действий по проверке обеспечения больниц на этой неделе.

Напомним, в Украине четыре отечественные фармацевтические компании сейчас тестируют лекарственные средства для лечения больных коронавирусной болезнью. Известно, что это за препараты.

Ранее сообщалось, что Максим Степанов заявил, что Украина намерена изменить систему закупки лекарств.

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