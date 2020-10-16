Минздрав назвал девять групп людей, которые первыми получат вакцину против COVID-19 в Украине

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Таисия Ерохина
Украина будет обеспечена вакциной против коронавируса после ее официального запуска в рамках механизма COVAX, заверил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга 16 октября.
Прежде всего протикороновирусную вакцину получат такие группы людей:
— работники с высоким риском инфицирования в учреждениях здравоохранения;
— работники, обеспечивающие ответ на чрезвычайные ситуации (как ГСЧС);
— люди с серьезными сопутствующими заболеваниями;
— люди старшего возраста, проживающие в закрытых коллективах;
— работники с критическим риском;
— учителя и работники школ;
— люди с сопутствующими заболеваниями средней тяжести;
— люди старшего и пожилого возраста;
— люди, которые живут в приютах для бездомных.
Ляшко рассказал, что государствам будут пытаться поставлять один и тот же вакцинный препарат. В свою очередь, страна, которая будет получать вакцину, имеет ряд задач.
В Минздраве отметили, что механизм COVAX предусматривает предоставление вакцины бесплатно или ниже рыночной цены 92 странам, в том числе и Украина. Речь идет о двух фармацевтических производителях — британском Astrozen и американском Novavax. Производство и регистрация вакцин будут проходить в Индии в Институте сывороток. После регистрации препаратов страны из списка должны получить первым траншем вакцину в размере 3% от населения страны. Последующие транши довезут препараты для обеспечения 20% населения.
Напомним, вакцину от коронавируса планируют испытать и на украинцах.
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