Минздрав назвал девять групп людей, которые первыми получат вакцину против COVID-19 в Украине

Украина будет обеспечена вакциной против коронавируса после ее официального запуска в рамках механизма COVAX, заверил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга 16 октября.

Прежде всего протикороновирусную вакцину получат такие группы людей:

— работники с высоким риском инфицирования в учреждениях здравоохранения;

— работники, обеспечивающие ответ на чрезвычайные ситуации (как ГСЧС);

— люди с серьезными сопутствующими заболеваниями;

— люди старшего возраста, проживающие в закрытых коллективах;

— работники с критическим риском;

— учителя и работники школ;

— люди с сопутствующими заболеваниями средней тяжести;

— люди старшего и пожилого возраста;

— люди, которые живут в приютах для бездомных.

Ляшко рассказал, что государствам будут пытаться поставлять один и тот же вакцинный препарат. В свою очередь, страна, которая будет получать вакцину, имеет ряд задач.

"Страна должна обеспечить принятие продукта: холодовая цепь, цепь развозки к каждому кабинету прививки и прививочные сессии, — пояснил главный санитарный врач. — По имеющейся у нас информации, сегодня проходит разработка около 180 вакцин-кандидатов. Десять из них уже на третий клинической стадии".

В Минздраве отметили, что механизм COVAX предусматривает предоставление вакцины бесплатно или ниже рыночной цены 92 странам, в том числе и Украина. Речь идет о двух фармацевтических производителях — британском Astrozen и американском Novavax. Производство и регистрация вакцин будут проходить в Индии в Институте сывороток. После регистрации препаратов страны из списка должны получить первым траншем вакцину в размере 3% от населения страны. Последующие транши довезут препараты для обеспечения 20% населения.

Напомним, вакцину от коронавируса планируют испытать и на украинцах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!