Минздрав хочет по-новому тестировать на коронавирус

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Таисия Ерохина
Министерство здравоохранения отмечает недостаточное количество тестирований на COVID-19, поэтому планирует добавить новые методы для диагностики вируса. Об этом на брифинге сказал глава Минздрава Максим Степанов.
Так, в ближайшее время планируют начать использовать тестирование на антиген методом ИФА и с помощью новых экспресс-систем.
Как сообщил Степанов, сейчас завершаются испытания украинских тест-систем на выявление антигенов методом ИФА. Добавим, что такой метод уже используется для определения антител.
Кроме того, Минздрав закупит экспресс-тесты на определение COVID-19. Проводятся соответствующие переговоры с компаниями-поставщиками. Также подготовлен проект постановления Кабинета Министров о выделении дополнительных средств на закупку этих тест-систем. Планируется, что с помощью экспресс-тестов будет осуществляться до 1 млн исследований в месяц.
Напомним, у коронавируса есть три фазы: врач описала каждую.
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