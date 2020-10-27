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Минздрав хочет по-новому тестировать на коронавирус

В Минздраве расширят методы, которыми определяют наличие вируса

сегодня, 11:38
Автор:

Таисия Ерохина

Министерство здравоохранения отмечает недостаточное количество тестирований на COVID-19, поэтому планирует добавить новые методы для диагностики вируса. Об этом на брифинге сказал глава Минздрава Максим Степанов.

Минздрав хочет по-новому тестировать на коронавирус

Так, в ближайшее время планируют начать использовать тестирование на антиген методом ИФА и с помощью новых экспресс-систем.

Как сообщил Степанов, сейчас завершаются испытания украинских тест-систем на выявление антигенов методом ИФА. Добавим, что такой метод уже используется для определения антител.

"Антиген — это тот же вирус. Этот метод также может быть использован в наших лабораториях. А лабораторий, которые могут использовать метод ИФА, значительно больше. Они находятся кроме наших лабораторных центров и в наших больницах. Таким способом мы значительно увеличим количество тестирований" , — пояснил министр.

Кроме того, Минздрав закупит экспресс-тесты на определение COVID-19. Проводятся соответствующие переговоры с компаниями-поставщиками. Также подготовлен проект постановления Кабинета Министров о выделении дополнительных средств на закупку этих тест-систем. Планируется, что с помощью экспресс-тестов будет осуществляться до 1 млн исследований в месяц.

Напомним, у коронавируса есть три фазы: врач описала каждую.


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