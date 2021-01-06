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Главная Новости Общество медицина Медреформу Супрун планируют обжаловать в Конституционном суде
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Медреформу Супрун планируют обжаловать в Конституционном суде

По мнению политика Людмилы Денисовой, медицинская реформа 2017 года является неконституционной

сегодня, 17:05
Автор:

Кириєнко Анна

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в Конституционный суд с требованием признать неконституционной медицинскую реформу 2017 года. Об этом стало известно из Facebook-страницы Денисовой.
Политик объяснила, что медицинская сфера оказалась неготовой противостоять пандемии коронавируса. Частично Денисова обвиняет в этой несостоятельности некоторые законодательные изменения, которые были начаты еще в 2017 году медицинской реформой.
В обращении к Конституционному суду было задето ряд вопросов относительно неконституционности внедряемой медицинской реформы, глупости, несоизмеримости цели и мероприятий, которые пыталось установить правительство для преодоления пандемии COVID-19. Также речь шла о неконституционности отдельных положений законов Украины, соответствующих постановлений Кабинета Министров Украины.
Напомним, что медицинская реформа была инициирована бывшим министром здравоохранения Ульяной Супрун. Она работала в правительстве во главе с премьером Владимиром Гройсманом.
Ранее сайт "Комментарии" рассказывал, что министр здравоохранения Максим Степанов объявил первые цены на вакцину от коронавируса, которую приобретет Украина. По его словам, одна прививка от COVID-19 обойдется государству  более чем в полтысячи гривен. Речь идет о ценах на китайскую вакцину, соглашение на поставку которой в Украине уже заключено. Цены на коронавирусные лекарства других компаний в Минздраве пока не разглашают, ссылаясь на правила конфиденциальности.
Также мы рассказывали, кто из депутатов чаще всего игнорировал заседания в Верховной Раде. Кто считается самым ярым прогульщиком, а кто старательно ходит на каждое заседание, читайте в нашем материале.

Медреформу Супрун планируют обжаловать в Конституционном суде

Медицинская реформа Ульяны Супрун будет обжалована в Конституционном суде. Фото: Liga.net


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Источник: https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/4840938172645560
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