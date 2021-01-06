Медреформу Супрун планируют обжаловать в Конституционном суде

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в Конституционный суд с требованием признать неконституционной медицинскую реформу 2017 года. Об этом стало известно из Facebook-страницы Денисовой.

Политик объяснила, что медицинская сфера оказалась неготовой противостоять пандемии коронавируса. Частично Денисова обвиняет в этой несостоятельности некоторые законодательные изменения, которые были начаты еще в 2017 году медицинской реформой.

В обращении к Конституционному суду было задето ряд вопросов относительно неконституционности внедряемой медицинской реформы, глупости, несоизмеримости цели и мероприятий, которые пыталось установить правительство для преодоления пандемии COVID-19. Также речь шла о неконституционности отдельных положений законов Украины, соответствующих постановлений Кабинета Министров Украины.

Напомним, что медицинская реформа была инициирована бывшим министром здравоохранения Ульяной Супрун. Она работала в правительстве во главе с премьером Владимиром Гройсманом.

Ранее сайт "Комментарии" рассказывал, что министр здравоохранения Максим Степанов объявил первые цены на вакцину от коронавируса, которую приобретет Украина. По его словам, одна прививка от COVID-19 обойдется государству более чем в полтысячи гривен. Речь идет о ценах на китайскую вакцину, соглашение на поставку которой в Украине уже заключено. Цены на коронавирусные лекарства других компаний в Минздраве пока не разглашают, ссылаясь на правила конфиденциальности.

Также мы рассказывали, кто из депутатов чаще всего игнорировал заседания в Верховной Раде. Кто считается самым ярым прогульщиком, а кто старательно ходит на каждое заседание, читайте в нашем материале.



Медицинская реформа Ульяны Супрун будет обжалована в Конституционном суде. Фото: Liga.net

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