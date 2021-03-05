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Медиков будут защищать от ковида сертифицированные костюмы

В 2020 году компания «БИКО» уже отправила более 100 000 комбинезонов для медиков по всей Украине

сегодня, 16:25
Автор:

Лиза Снисар

Компания "БИКО", национальный лидер по производству средств индивидуальной защиты, готова поставлять в 2021 году более 200 000 специальных защитных костюмов для медиков, ухаживающих за больными COVID-19. Костюмы имеют сертификат ДСТУ EN14126: 2008 — современного стандарта высокого уровня защиты.

Медиков будут защищать от ковида сертифицированные костюмы

Медиков будут защищать от коронавируса сертифицированные костюмы - фото из открытых источников

"В начале мировой пандемии коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 наши специалисты оперативно доработали средства защиты, хорошо зарекомендовавшие себя ранее, для использования в медицинских учреждениях", - говорит Юлия Бужина, директор компании "БИКО".


 Институт общественного здоровья им. А.Н. Марзеева АМН Украины и Институт микробиологии и вирусологии имени Д.К. Заболотного НАН Украины подтвердили, что эти комбинезоны способны защитить медицинский персонал от Covid-19, так как материал, используемый при изготовлении комбинезонов BeSafe PRO MASTER и BeSafe PRO MASTER STRONG, не пропускает микроорганизмы и может использоваться для изготовления средств индивидуальной защиты, с целью предотвращения распространению пандемического штампа коронавируса Covid-19.


Летом 2020 изделия компании "БИКО" прошли тестирование в международной лаборатории, по результатам которых было получено протоколы испытаний, подтверждающие соответствие продукции стандарта EN 14126. Эти протоколы были подтверждены в Украине и на их основании полученные Сертификаты экспертизы, подтверждающие соответствие продуктов BeSafe PRO MASTER, BeSafe PRO MASTER STRONG, а также халата защитного полипропиленового нормам ДСТУ EN14126: 2008.

Медиков будут защищать от ковида сертифицированные костюмы - фото 2
Медиков будут защищать от ковида сертифицированные костюмы - фото 3
Медиков будут защищать от ковида сертифицированные костюмы - фото 4
Медиков будут защищать от ковида сертифицированные костюмы - фото 5


В 2020 году компания "БИКО" отправила более 100 000 комбинезонов для медиков по всей Украине. Они стали важным элементом в спасении жизней медицинского персонала и пациентов.


Имея большие производственные мощности, компания "БИКО" готова в 2021 году удовлетворить спрос на высококачественные сертифицированные костюмы для защиты медиков.


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