Медиков будут защищать от ковида сертифицированные костюмы

Компания "БИКО", национальный лидер по производству средств индивидуальной защиты, готова поставлять в 2021 году более 200 000 специальных защитных костюмов для медиков, ухаживающих за больными COVID-19. Костюмы имеют сертификат ДСТУ EN14126: 2008 — современного стандарта высокого уровня защиты.

Медиков будут защищать от коронавируса сертифицированные костюмы - фото из открытых источников





"В начале мировой пандемии коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 наши специалисты оперативно доработали средства защиты, хорошо зарекомендовавшие себя ранее, для использования в медицинских учреждениях", - говорит Юлия Бужина, директор компании "БИКО".



Институт общественного здоровья им. А.Н. Марзеева АМН Украины и Институт микробиологии и вирусологии имени Д.К. Заболотного НАН Украины подтвердили, что эти комбинезоны способны защитить медицинский персонал от Covid-19, так как материал, используемый при изготовлении комбинезонов BeSafe PRO MASTER и BeSafe PRO MASTER STRONG, не пропускает микроорганизмы и может использоваться для изготовления средств индивидуальной защиты, с целью предотвращения распространению пандемического штампа коронавируса Covid-19.





Летом 2020 изделия компании "БИКО" прошли тестирование в международной лаборатории, по результатам которых было получено протоколы испытаний, подтверждающие соответствие продукции стандарта EN 14126. Эти протоколы были подтверждены в Украине и на их основании полученные Сертификаты экспертизы, подтверждающие соответствие продуктов BeSafe PRO MASTER, BeSafe PRO MASTER STRONG, а также халата защитного полипропиленового нормам ДСТУ EN14126: 2008.





В 2020 году компания "БИКО" отправила более 100 000 комбинезонов для медиков по всей Украине. Они стали важным элементом в спасении жизней медицинского персонала и пациентов.





Имея большие производственные мощности, компания "БИКО" готова в 2021 году удовлетворить спрос на высококачественные сертифицированные костюмы для защиты медиков.

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