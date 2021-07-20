Практически каждый из нас неоднократно сталкивался с приемом лекарственных препаратов, причем делал это согласно рекомендациям врачей или инструкции к лекарствам. Существуют исследования, гласящие, что медикаменты, у которых истек срок годности, действуют так же, как и непросроченные лекарства. Однако в официальных рекомендациях их советуют выбрасывать, пишут "Новости Ю" со ссылкой на FDA.

Медики рассказали, чем опасен прием просроченных лекарств - фото из открытых источников

Отмечается, что в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) считают, что медикаменты, срок годности которых истек, не только становятся менее эффективными, но и могут принести вред здоровью из-за возможных изменений химического состава.

Медики отмечают, что на некоторых лекарствах не исключено развитие бактерий. Специалисты утверждают, что если в просроченных антибиотиках меняется химический состав, он может не справиться с инфекцией, что приведет к осложнениям, более серьезным заболеваниям, а также к устойчивости к антибиотикам. В FDA настоятельно рекомендуют не рисковать и соблюдать сроки годности, которые обозначены на упаковке лекарственных средств.

Ранее портал "Комментарии" писал, что необходимо ответственно подходить к приему лекарственных средств, а именно, следовать инструкциям и указаниям врачей. Но многие люди забывают об одной детали. Речь идет о напитках, которыми запивают препараты.

Также сообщалось, что есть группы продуктов, которые нельзя употреблять до или после приема лекарственных средств, потому что они могут либо усилить, либо свести на нет их действие. О каких именно продуктах идет речь, вы можете прочитать в материале нашего интернет-издания.

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