Медицинская система не выдержит: Степанов сделал неутешительный прогноз

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Таисия Ерохина
В Украине в настоящее время в больницах находится более 20 000 пациентов, заболевших COVID-19. Об этом во время брифинга 8 октября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Степанов отметил, что за полгода медицинская система Украины была укреплена: количество коек в больницах увеличено с 12 тысяч до 37 тысяч, а еще до 34 тысяч в сутки увеличено количество тестирований. Однако министр добавил, что тотальное пренебрежение правилами может привести к тому, что медицина банально не выдержит.
Напомним, Минздрав назвал сумму, необходимую на лечение одного больного COVID-19.
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