Медицинская система не выдержит: Степанов сделал неутешительный прогноз

В Украине в настоящее время в больницах находится более 20 000 пациентов, заболевших COVID-19. Об этом во время брифинга 8 октября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Каждый день мы ищем, каким образом спасать людей, чтобы это было более действенно. Однако у медицинской системы есть определенный предел, в частности ограниченное количество медицинских работников. В наших больницах по состоянию на сегодняшнее утро находится более 20 000 больных, то есть более 20 000 коек уже заняты. И каждый день это количество увеличивается. Медицинская система не выдержит, если мы не начнем массово придерживаться противоэпидемических правил", — заявил глава Минздрава.

Степанов отметил, что за полгода медицинская система Украины была укреплена: количество коек в больницах увеличено с 12 тысяч до 37 тысяч, а еще до 34 тысяч в сутки увеличено количество тестирований. Однако министр добавил, что тотальное пренебрежение правилами может привести к тому, что медицина банально не выдержит.

"Мы не можем сейчас пойти тем путем, которым пошли некоторые европейские страны. Например, Израиль, который ввел полный локдаун в связи с увеличением количества больных. Да, это действенное средство, чтобы разорвать цепь передачи вируса. Однако для экономики нашей страны это может стать катастрофой", сказал Степанов.

Напомним, Минздрав назвал сумму, необходимую на лечение одного больного COVID-19.

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