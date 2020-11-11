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Главная Новости Общество медицина Массовое тестирование на COVID-19 стоило бы Украине 120 млрд грн - Минздрав
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Массовое тестирование на COVID-19 стоило бы Украине 120 млрд грн - Минздрав

Глава Минздрава объяснил, почему Украина не может, как Словакия, устроить массовое тестирование на коронавирус

сегодня, 17:33
Автор:

Таисия Ерохина

У Украины нет возможности провести массовое тестирование на коронавирус, как это сделала Словакия, поскольку для этого нужны огромные средства. Об этом заявил на заседании правительства министр здравоохранения Максим Степанов 11 ноября.

Массовое тестирование на COVID-19 стоило бы Украине 120 млрд грн - Минздрав

По данным Минздрава, для тестирования 40 млн человек, проживающих в нашей стране, необходимо 120 млрд гривен.

"Для 40-миллионной страны ввести массовое тестирование? Вы себе просто представьте это, — сказал Степанов. — Если говорить о Словакии, то там задействовали всех без исключения: военных, полицейских, медицинских работников".

Как отметил глава Минздрава, важно также учесть, что экспресс-тесты в лучшем случае дают до 60% совпадений с положительными ПЦР-тестированиями. Добавим, что население Словакии составляет 5,5 млн человек. А тесты там было решено провести для тех, кому больше 10 лет.

Напомним, за последние две недели количество активных больных в Украине выросло на 30%, а число новых инфицированных в сутки увеличилось на 50%. По прогнозам, такая динамика распространения вируса ведет к тому, что к концу месяца страна выйдет на уровень около 15 000 новых больных ежедневно. А в первой половине декабря — ожидается показатель больше 20 000.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=e_ahi6UdHnY
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